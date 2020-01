Salvador Lirio: "El objetivo es devolver al Guadalcacín a Tercera"

El CD Guadalcacín tiene desde hace unas semanas nuevo presidente en la figura de Salvador Lirio, hijo del que fue máximo dirigente de la entidad Ramón Lirio hace unos años, y que se ha propuesto como meta devolver al equipo a Tercera División, categoría en la que militó el club durante cinco temporadas y que perdió el curso pasado. El dirigente ha terminado de perfilar estos días la nueva junta directiva, a la que ha incorporado a cinco mujeres, y que va a comunicar a la Real Federación Andaluza de Fútbol este viernes.

Vocal de la anterior junta directiva, Salvador Lirio ha dado el paso adelante "con el apoyo de los directivos" que ya formaban parte de la junta saliente que presidía Manuel Piñero en funciones tras la dimisión de Manolo Jiménez, al frente de la entidad durante los últimos años del club. "A raíz de la dimisión de Manolo, teníamos dos meses para convocar elecciones. Nos lo hizo saber el secretario y me lancé con el apoyo de los directivos".

Antes, tuvo tiempo de ver y analizar los problemas del club. "Hicimos un diagnóstico de la situación. El año pasado a nivel deportivo fue nulo, no se hizo mucho por intentar mantener la categoría y eso ha ido este año en detrimento de posibles fichajes, porque los jugadores creen que iban a venir a un club en las mismas circunstancias. En ese sentido, se ha perdido credibilidad".

Lirio se ha rodeado de una junta directiva fuerte en la que todos van a tener un peso importante: "Todos vamos a trabajar al máximo para intentar reflotar al Guadalcacín, cada uno en su parcela. Vamos a potenciar lo deportivo, el área económica, la de medios de comunicación, las redes sociales... Hemos incorporado a cinco mujeres muy válidas y conocedoras de lo que es el fútbol y el deporte. Queremos tener una cantera fuerte y ahí están también nuestros tres equipos femeninos, el senior y el alevín líderes y el cadete segundo".

La premisa es clara: "Establecer unos pilares para que después de estos cuatro años, y entre quien entre después, exista una estructura y no lo que nos hemos encontrado. Quizá desde fuera no se veía, pero cuando hemos entrado hemos visto la realidad. Yo sé lo que cuesta un equipo, sé lo que hay que hacer para que la gente vaya el domingo, que una afición se implique con el equipo". Y es que otro de los objetivos es recuperar a esa afición que quizá haya quedado desencantada tras la temporada pasada y que "por lo visto a los que estaban les daba un poco igual".

La máxima prioridad es devolver al equipo a Tercera División, de momento formando una buena base de plantilla. Los primeros pasos se han dado ya, reforzando al equipo con jugadores con bastante experiencia en superior categoría como son Copero, Benítez y Sergio Iglesias: "Soy muy optimista y mi ilusión es llevar al equipo a Tercera. Pero hay que ser prudentes porque ahora mismo la categoría es complicada, todo el mundo se va a reforzar, no sólo nosotros, y nuestro handicap es que nos hemos hecho cargo del club hace dos semanas. En este tiempo hemos hecho una pequeña revolución con los fichajes de Copero, Benítez, Sergio Iglesias, Joao... Ahora estamos detrás de un central y buscamos un delantero aunque esto último es complicado, porque los que hay están jugando".

En lo deportivo, el equipo está sumido en una mala racha y no gana desde finales de octubre. Salvador Lirio confía en que la suerte cambie pronto y pide tranquilidad: "Nos queda toda la segunda vuelta y entre comillas está todo en un pañuelo. Con dos victorias seguidas te pones octavo. Hemos fichado a jugadores con experiencia y es lo que les faltaba a los chavales más jóvenes y que tienen una gran proyección, tener ese plus de veteranía al lado. Yo creo que a partir de ahora van a aprender un poco más de los veteranos y vamos a mejorar. Ya se vio en Alcalá, a mí me encantó el equipo, pero nos faltó el gol".

En efecto, quedó "supercontento" con el partido que hizo el equipo en Alcalá, pero no así con el árbitro, que dejó al Guadalcacín con diez y anuló un tanto a José Roldán en la última jugada. El presidente, en este aspecto, se muestra crítico: "Llevamos once expulsados en 17 partidos, es una barbaridad. Parece que en el colegio arbitral tienen orden de que en todos los partidos nos tienen que expulsar a un jugador. Yo no quiero que me den pero tampoco que me quiten. Nos anularon un gol en el último minuto y todavía no sabemos qué pitó, nadie tocó a nadie. Y el capitán de ellos con una amarilla hizo siete faltas en la segunda parte. Y a nosotros por un supuesto insulto expulsan a Sergio Iglesias. El árbitro puso el oído en una cosa y no la vista en el que había hecho siete faltas. Esa es nuestra indignación, porque se cargan en un momento el trabajo de una semana".