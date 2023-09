Samu, héroe del Jerez Industrial en la eliminatoria de Copa de Andalucía contra el Guadiaro

El Jerez Industrial sigue adelante en la Copa de Andalucía. El equipo que prepara Bruno Herrero se ha impuesto en la tanda de penaltis al Guadiaro -primer rival en Liga de los blanquiazules- gracias a dos paradas de Samu tras caer en los 90 minutos por 1-2. Los industrialistas pasan a las semifinales de la fase provincial de esta competición, cuyo ganador tendrá el derecho de participar en la Copa del Rey de la temporada 24-25.

No ha sido ni mucho menos el mejor partido de los jerezanos, que traían de la ida un 2-3 a su favor. La primera parte no tuvo apenas historia con dos equipos que no se hacían con el control del juego y que apenas llegaban al área rival. Antonio Sánchez evitaba el 0-1 a pocos minutos del descanso cortando un pase que dejaba solo al visitante Jerson y justo antes del 45 Moah veía la tarjeta amarilla por una acción con López con la grada pidiendo la expulsión.

El Guadiaro salió más entonado en la reanudación y poco a poco comenzaba a merodear el área de Samu, aunque con poca mordiente. El partido cambió de rumbo a los 68 minutos cuando Pepe aprovechaba una pérdida de balón en la medular de los locales, cabalgaba hasta la esquina derecha del área y se sacaba un disparo que entró por la escuadra de Samu. Eliminatoria igualada.

Rápido empate

Reaccionó muy rápido el Jerez Industrial. Jesús Soto, que había entrado minutos antes, aprovechaba un servicio de Valero para empalmar con la derecha batiendo al portero guadiareño. El encuentro entró en un toma y daca, aunque la sensación era que el Guadiaro estaba más cómodo sobre el campo. El banquillo visitante saltaba como un resorte pidiendo penalti en una acción con Pepe, pero el árbitro no quiso saber nada de una acción cuanto menos discutible. Sí señaló los 11 metros apenas unos minutos después por una mano que pareció estar pegada al cuerpo. Moah hizo el 1-2 a lo 'Panenka'.

De nuevo con la eliminatoria igualada, el encuentro se adentró en el descuento y aún hubo tiempo para dos claras ocasiones, una por equipo. La primera fue para el Jerez Industrial, pero Valero no supo aprovechar un error garrafal de un central, que le dejó la pelota a los pies y solo con el meta visitante. En la siguiente, Moah se plantó en un mano a mano con Samu, salvando el meta industrialista el 1-3.

Samu, decisivo en los penaltis

El partido se fue a los penaltis y ahí el Jerez Industrial estuvo cien por cien certero. Nico Carrasco, Dani Herrera, Jon Erik y Alberto Fernández no fallaron, mientras que Samu se erigió en el héroe de su equipo parando los lanzamientos de Moah y Pepe.

El próximo fin de semana arranca la Liga, de nuevo con el Guadiaro como rival en el Pedro Garrido. Bruno Herrero tiene a varios jugadores tocados y espera recuperar a algunos. Del partido de Copa han salido lesionados Dani López y el propio Jesús Soto y no entraron en la convocatoria Berruti, Alvarado y Kevin.