El Sanluqueño quiere acabar la primera vuelta en una cómoda plaza

Atlético Sanluqueño: Isma Gil, José, Abenza, Edu Oriol, Luis Madrigal, Guille Campos, Peli, Nando Quesada, Eduard Calin, David Segura y Darío Guti.

Decimoprimero en la tabla con cuatro puntos sobre el descenso, el técnico del Sanluqueño advierte de que "soy más de pensar semana a semana y seguir sumando el máximo de puntos posibles. Las posiciones ahora son circunstanciales, nos movemos mejor por las sensaciones porque mirar la clasificación no nos va a ayudar ahora de nada".

Tras las vacaciones, "la gente ha venido bien, son días para disfrutar, pero la gente es profesional y ha llegado bien" y del adversario, Abel señala que "lo conocemos y su manera de jugar. Sabemos que va a ser un rival difícil, como todos los de la categoría. Hoy en día no hay rival fácil, todo lo contrario. Tendremos que estar muy concentrados y hacer un buen partido si lo queremos sacar adelante".

El Dato

Contra el UCAM Murcia, el miércoles 15 de enero en El Palmar a las 20:30 horas

El Atlético Sanluqueño afrontará el primer partido de la segunda vuelta también en casa, pero tendrá que jugar el miércoles 15 de enero (20:30 horas) debido al compromiso de Copa del Rey del UCAM Murcia contra el Mirandés.

A Abel Gómez no le ha hecho nada de gracia tener que jugar en miércoles: "Nos afecta mucho tener que jugar entre semana porque es un día laborable. Lo lógico es que la Copa del Rey se siguiera jugando los miércoles y no modificar los partidos de liga porque afecta a muchísimos equipos, pero no podemos hacer nada. Son decisiones que toma la Federación y sólo nos queda adaptarnos a las circunstancias".