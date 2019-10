El Sanluqueño busca la primera victoria a domicilio

Después del empate en El Palmar contra el Recre, el Atlético Sanluqueño busca estrenar su casillero de victorias a domicilio en su visita al colista, un Recreativo Granada que lo ha perdido todo fuera y que en casa lo ha conocido todo: una victoria (Villarrobledo), un empate (San Fernando) y una derrota (Mérida). Para el Atleti, octavo en la clasificación, el partido de esta tarde (16:30 horas) en la Ciudad Deportiva rojiblanca es una buena ocasión para prolongar el notable inicio de temporada.

Abel Gómez, entrenador del Sanluqueño y que se mide al filial de uno de sus exequipos como futbolista en activo, huye de las confianzas: "Del Recreativo Granada no nos podemos fiar aunque esté último porque ya lo vimos la temporada pasada junto con Almeria B y Atlético Malagueño, que vinieron como colistas y se llevaron un empate". El choque se jugará en la Ciudad Deportiva, de césped natural, y el técnico explica que "volveré a la que fuera mi casa al igual que Geijo, así que no se puede descubrir nada en lo referente a las sensaciones".

El Atleti llega a esta jornada después del empate con el Decano, "un buen punto para nosotros después de que nos pusimos por detrás en el marcador", y durante la semana "Eduard, Oriol y Espinar siguen avanzando en sus recuperaciones" aunque este último ya estuvo en el banquillo la pasada jornada y Edu Oriol entra en la convocatoria para Granada. Por su parte, Del Moral, tras el choque que sufrió en la cabeza en el partido con el Recreativo y que necesitó un aparatoso vendaje, no ha necesitado puntos de sutura ya que fue una herida superficial.

David Álvarez 'Peli' fue el autor del gol del empate contra el Recre la semana pasada: "Sabíamos que era un rival muy complicado, uno de los más fuertes del grupo, y cuando te pones por detrás en el marcador es complicado. Tuvimos la suerte de empatar pronto y al final sumar un punto muy bueno contra un rival muy complicado, y ahora a hacerlo bueno esta jornada. El Recre es el equipo que más me ha gustado de todos los que nos hemos enfrentado hasta ahora, un equipo muy compacto, muy serio, con las ideas muy claras y estoy seguro de que van a pelear por ganar la Liga".

Y ahora toca el Recreativo Granada: "Sabemos que es un rival complicado, con gente joven. Allí en su casa son difíciles porque meten ritmo con el balón, intentan mucho pase interior, mucho juego combinativo y vamos a tener que estar muy bien para traer algo, y vamos con la idea de puntuar allí".

El Atleti está teniendo un buen inicio de temporada: "Solo hemos perdido un partido y hemos tenido rivales complicados. Fuera de casa estamos haciendo bien las cosas, estamos siendo protagonistas y tenemos que seguir con esa dinámica, yendo a por los tres puntos y si no se puede, todo lo que sea puntuar siempre es bueno". Personalmente, Peli está "muy contento. Al principio me costó un poco más entrar pero después de dos o tres jornadas ya vuelve a ser el Peli del año pasado, físicamente me encuentro a tope".

El futbolista verdiblanco alaba a afición sanluqueña: "La afición es la h..... Jugar en El Palmar siempre es un plus, los equipos que vienen de fuera lo saben y tenemos que aprovechar eso. Dentro del campo se nota mucho el apoyo de la gente, cómo aprietan. Los rivales sufren mucho aquí y tenemos que seguir aprovechando la fuerza del Palmar", que sin duda ha de ser clave en la temporada: "El equipo está trabajando bien, tiene la idea de fútbol de lo que quiere el míster y la estamos llevando a cabo bien. Creo que todavía podemos dar más de nosotros, tenemos que seguir peleando para acabar lo más arriba posible. Después de partidos complicados confiamos que ahora en Granada y con el Villarrubia podamos sacar los tres puntos de ellos y asentarnos ahí en la parte alta de la tabla".