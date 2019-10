El Sanluqueño se mide al Villarrubia, un rival directo

Después del tropiezo en casa del Recreativo Granada, el Atlético Sanluqueño se las ve de nuevo con un rival de los de su liga. Si hace una semana se venía de vacío ante un contrincante en zona de descenso, los de Abel Gómez reciben ahora al Villarrubia, clasificado en el puesto de promoción de descenso con 7 puntos, a tres de los verdiblancos.

De ahí la importancia del choque que este domingo a partir de las 17:30 se dirime en El Palmar. Una victoria le serviría al conjunto local para poner distancia con la parte baja. Sin embargo, todo lo que no sea ganar complicaría las cosas para un equipo que necesita hacer un fortín de El Palmar. Por el estadio sanluqueño han pasado ya varios 'cocos' de la categoría como Cartagena, Balona y Recreativo de Huelva. Sólo los murcianos se llevaron los puntos en liza; los linenses se fueron de vacío (1-0) y el Decano arrancó un punto (1-1).

Los de Ciudad Real cayeron la pasada semana en el Municipal frente al Don Benito, aunque la única victoria que tienen en el casillero la consiguieron en su desplazamiento anterior a Mérida, donde golearon 1-3 a los emeritenses. El exerecista Toni Seoane vuelve tras cumplir sanción y Arroyo es baja.

En el capítulo de bajas, Abel Gómez no puede contar para el partido de este domingo con Mario, sancionado por acumulación de amonestaciones. Sigue en el dique seco por su lesión Edu Oriol mientras que Nando Quesada y Antonio Jesús son dudas.

En cualquier caso, Abel Gómez no pone excusas, ni por las lesiones ni por el mal estado del césped de El Palmar, y espera el apoyo de la afición para poder doblegar a un rival directo. De las ausencias, el técnico explica que "es el momento de que den un paso al frente jugadores que vienen teniendo menos minutos y que demuestren por qué están aquí". Del campo, señala: "No está en las mejores condiciones para la manera de jugar al fútbol que queremos, pero no nos queda otra que adaptarnos. No hay excusas, intentaremos hacer las cosas lo mejor posible".

La derrota en Granada vino por un error de Peli que le costó al equipo regresar de vacío. Abel Gómez resta importancia porque "todos los que hemos jugado al fútbol nos hemos equivocado". Lo que sí espera el técnico es que todos extraigan como conclusión que "los errores nos tienen que servir para aprender, saber en qué minuto estamos y en qué fase de los partidos se pueden hacer ciertas cosas o no".

Del rival, el técnico sevillano del Sanluqueño apunta: "Se trata de un equipo difícil, trabaja bien, tiene muy buenos conceptos y nos va a poner las cosas difíciles. Ya sabemos cómo son los partidos en Segunda B, viene un rival que aunque no tenga nombre sí tiene cosas interesantes y nos pondrán dificultades. Defensivamente son bastante ordenados y tiene gente rápida por bandas y con llegada".

El Sanluqueño acumula un año sin recibir más de un gol por partido, un dato que Abel tiene en consideración: "La fortaleza defensiva es la base de todo y luego a partir de ahí ir mejorando conceptos ofensivos. Necesitamos tener un bloque compacto que reciba pocos goles porque eso a la larga te da puntos", señala.

Alineaciones probables

Sanluqueño: Isma Gil, Luis Martínez, José, Peli, Nando Quesada, Guille, Antonio Jesús, Navas, Álex Geijo y David Segura.

Villarrubia: 16º con 7 puntos

Árbitro: Del Río Lozano.

Campo: El Palmar (17:30).