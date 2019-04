El Sanluqueño necesita puntuar en Melilla

Después de tropezar con los dos últimos de la tabla -derrota en Almería y empate en El Palmar ante el Malagueño-, el Sanluqueño se conjura para recuperar el terreno perdido este mediodía en su visita al líder, el Melilla, y para ello recurre al espejo de su último enfrentamiento ante el primer clasificado, hace apenas cinco jornadas, cuando el Cartagena visitó El Palmar y el Atleti se impuso por 3-1.

A cinco jornadas del final, el Sanluqueño encara el choque en Melilla un punto por encima del descenso y en el puesto de promoción de permanencia tras la victoria de ayer del Villanovense en su visita al Malagueño (2-4) y el empate del Recreativo Granada (0-0) con el Marbella, mientras que el Jumilla, con los mismos puntos que el Atleti, cayó en su feudo ante el Real Murcia (1-2).

El Sanluqueño se desplazó con bajas sensibles ya que Del Moral está sancionado al cumplir ciclo de amonestaciones y Alberto García está fuera de combate por una lesión de rodilla cuyo alcance definitivo se conocerá con la resonancia magnética que le realizarán mañana lunes. Además, Javi Gallardo está lesionado y tanto Álex Cruz como Edu Oriol no han podido entrenar esta semana por problemas físicos.

Misffut: "Creo que conseguiremos el objetivo" Javi Misffut explica que pese al tropiezo ante el Malagueño (1-1), el Sanluqueño va a por todas a Melilla: "Con el Malagueño fue un partido muy complicado, no pudimos conseguir los tres puntos pero seguimos vivos en la pelea, vamos a estar hasta el final metidos ahí y creo que conseguiremos el objetivo. Nos han recortado los rivales, sí es cierto que teníamos muchas esperanzas en estos últimos dos partidos pero al final esto es Segunda B, cualquier equipo compite y sin ir más lejos nosotros le ganamos al Cartagena y fuimos al campo del UCAM Murcia y empatamos. Cualquiera le puede quitar puntos a cualquiera y esta semana vamos a afrontar el partido igual que el del Cartagena, podemos ganar perfectamente en Melilla". De nuevo el Atleti se mide a un líder que "es un gran equipo. Ya nos hemos enfrentado con unos cuantos primeros porque la clasificación por arriba también está calentita pero con muchas esperanzas puestas, vamos a seguir trabajando sea el resultado que sea porque la clave de la salvación está aquí en casa: luego tenemos al Sevilla Atlético y al Recre y después un partido a vida o muerte con el Villanovense y luego viene el Badajoz. Creo que la salvación pasa por casa". Y sobre su momento de forma, Misffut afirma encontrarse "muy bien y contento, estoy teniendo minutos con Abel y trato de aportar al equipo lo que puedo y aprovechar esos minutos".

Abel Gómez, entrenador del Sanluqueño, explica que "ha sido una semana complicada y difícil porque tenemos muchas bajas y gente con problemas pero con lo que tengamos tiraremos para adelante", y es que el Atleti ya ha demostrado ser capaz de tutear a un líder: "Así es el fútbol, a lo mejor hay partidos en los que eres capaz de conseguir puntos cuando no lo esperas y otros en los que esperas conseguir la victoria y no lo logras. Al final esto es una carrera de fondo, quedan cinco partidos todavía y tenemos que intentar sacar el máximo de puntos posibles", pero no quiere lamentarse de los puntos que se escaparon ante los filiales del Almería y Málaga: "Ponerte a pensar ahora en lo que no has sido capaz de conseguir antes no sirve para nada, el pasado no vale, hay que vivir el presente y preparar bien el partido del domingo, nada más. Acordarte de lo que ha pasado no nos sirve, no vale".

Y el presente del Atleti es el Melilla, "un gran equipo que va líder porque está haciendo las cosas muy bien. Tiene muy buena plantilla, es un campo complicado y todo lo que conlleva ser el líder de la categoría", pero el Sanluqueño no se amilana: "Va a ser un partido muy difícil ante un gran rival, intentaremos hacer las cosas lo mejor posible y dar el máximo. Tenemos que afrontar el partido de esa manera, sabiendo la dificultades que vamos a tener pero los partidos hay que jugarlos y nunca se sabe lo que puede pasar independientemente de que sean líderes. Tenemos que hacerles un partido complicado, que seamos capaces de hacer las cosas bien y a ver qué pasa".