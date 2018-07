Triunfo del Jerez Andalucía Motor Talent en MotorLand

Raúl Fernández (Angel Nieto Team) se impuso en la carrera de Moto3 en la quinta cita del FIM CEV Repsol disputada este domingo en MotorLand. Edgard Pons (AGR Team) firmaba el doblete en el Moto2 European Championship y José Antonio Rueda (Talent Team Estrella Galicia 0,0) y David Muñoz (Jerez Andalucía Motor Talent) se repartieron las victorias en la European Talent Cup.

David Muñoz, sevillano de la escuela de pilotos del Circuito de Jerez, logró la victoria en la segunda carrera de la ETC, cita que se vio interrumpida a falta de una vuelta para el final con bandera roja por una caída, conquistando su primer triunfo. Víctor Rodríguez y Dani Muñoz, compañero de equipo del vencedor en el Jerez Andalucía Motor Talent, lo acompañaban en el podio tras protagonizar una trepidante carrera que llegó a liderar Carlos Torrecillas antes de sufrir una caída cuando se había escapado en solitario. David Muñoz se llevó el cheque de carburante Repsol gratis.

En la primera carrera de la ETC, José Antonio Rueda estrenó su casillero de victorias después de imponerse en una carrera en grupo y un final eléctrico. De hecho, Víctor Rodríguez (Laglisse Academy) cruzó primero la línea de meta pero fue sancionado con tres décimas de segundo por una acción peligrosa sobre el propio José Antonio Rueda, siendo finalmente cuarto. Xavier Artigas (Team Impala) volvía al podio con David Salvador (Cuna de Campeones), tercero. Carlos Torrecillas (Equipo Punto Moto) se quedó fuera del cajón después de haber liderado la última vuelta pero un error en la entrada de la contrarrecta le hizo perder posiciones y acabar quinto, con los pilotos del Jerez Andalucía Motor Talent ocupando la séptima (Dani Muñoz) y octava (David Muñoz) posiciones.

Matteo Patacca (SIC 58 Squadra Corse), que no corrió en MotorLand por lesión, continúa líder de la ETC pero ya empatado a 82 puntos con Xavier Artigas mientras que Víctor Rodríguez es tercero con 78 puntos. Dani Muñoz es décimo con 38 puntos y su compañero en el Jerez Andalucía Motor Talent, David Muñoz, es decimosegundo con 33; cabe recordar que por edad no han podido correr todas las carreras.

La próxima prueba del FIM CEV Repsol tendrá lugar en el Circuito de Jerez el 30 de septiembre.