La XXXV Reunión de Atletismo Escolar, en Chapín del 5 al 14 de marzo y la final, el 12 de abril

La XXXV Reunión de Atletismo Escolar, que se celebrará en el Estadio Municipal de Chapín los días 5, 6, 7, 12, 13, 14 de marzo, en horario de 10 a 13 horas y con la final fojada para el 12 de abril, ha sido presentada este miércoles por el delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, acompañado del director de MEDAC, Jesús Mármol.

"Vamos a batir un récord de participación con más de 3.500 alumnos y alumnas de 57 centros escolares y de los centros de inclusión social Afanas, Aspanido y Afamedis", ha explicado el delegado. José Ángel Aparicio ha agradecido a los patrocinadores MEDAC, Carbis y Kartíng Jerez, así como a los empleados municipales de Deportes, su colaboración para hacer posible este multitudinario encuentro de atletismo escolar.

La reunión de atletismo escolar es una de las pruebas más veteranas de la ciudad con 35 años de existencia. "Va a ser un evento deportivo escolar en el que participarán este año 57 centros, repartidos en 21 centros de Primaria, 18 IES, 15 centros educativos concertados, 3 colegios privados y 3 centros de inclusión social tanto de la ciudad como de la zona rural. En esta edición hemos incluido nuevas pruebas y concursos para diferentes categorías como salto de altura y triple salto", ha recordado el delegado.

El formato

Cada centro educativo podrá presentar hasta un máximo de tres atletas por prueba, categoría y sexo. Cada alumno y alumna solo participará en una sola prueba, pudiéndose incluir también en las pruebas de relevos. Los alumnas y alumnas de MEDAC actuarán de voluntarios, junto con el personal de Deportes y los jueces de las pruebas serán de la Federación Andaluza de Atletismo (FAA).

José Ángel Aparicio ha señalado que el Gobierno de Jerez mantiene una apuesta clara por la promoción del Deporte sea amateur o profesional. La XXXV Reunión de Atletismo Escolar tiene como objetivos iniciar en la práctica del atletismo, con sus diferentes modalidades, a estos escolares. "Buscamos el fomento del deporte en los niños y niñas para que adquieran hábitos deportivos y así proporcionarles beneficios tanto físicos como cognitivos", ha afirmado.

Otro objetivo no menos importante "es la transmisión de valores a través del deporte, fomentando la empatía, la amistad, compartiendo la actividad con alumnos de otros centros de la ciudad y de la zona rural como experiencia fuera del centro escolar”, ha explicado el responsable de Deportes. “Asimismo, como Ayuntamiento, mostramos a estos jóvenes deportistas una instalación de carácter Internacional, emblemática para el deporte local como es el Estadio Municipal de Chapín. Esta reunión de atletismo es además un acto de convivencia, donde nuestros escolares se conocen, abren amistades”, ha destacado José Ángel Aparicio.

El responsable de Deportes ha agradecido a los centros educativos su participación y colaboración. "Sin ellos, sin sus alumnos y alumnas, sin su profesorado esta Reunión de Atletismo Escolar sería imposible. Y si nace un futuro campeón o campeona mejor que mejor porque siempre recordará que su carrera comenzó en la reunión escolar", ha comentado.

Jesús Mármol ha afirmado que para el Instituto Oficial de Formación Profesional MEDAC "es un lujazo" que los estudiantes del instituto de formación participen en la organización como voluntarios porque su presencia forma parte de las prácticas de los grados de deporte, que oferta MEDAC, porque este tipo de eventos puede ser una salida a su futuro laboral.

Modalidades y categorías

Las categorías se corresponderán con el año de nacimiento. Así las categorías serán las siguientes: sub 10 (benjamín) nacidos/as en los años 2015/14, sub 12 (alevín) nacidos/as en los años 2013/12, sub 14 (infantil) nacidos/as en los años 2011/10, sub 16 (cadetes) nacidos/as en los años 2009/08

Las distancias de las modalidades de atletismo estarán adaptadas a las edades y serán pruebas de carreras de metros lisos, longitud, peso o pelota, carreras de relevos, salto altura y triple salto longitud dependiendo de las categorías. Se otorgarán medallas para el 1º, 2º, 3º clasificados de cada categoría, sexo y prueba.