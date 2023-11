Checa: "El partido ha sido igualado y se ha decidido por un balón parado"

La otra cara de la moneda del derbi la protagonizó José Carlos Checa, técnico del Xerez CD. Los azulinos han sufrido la segunda derrota consecutiva y perder un derbi siempre duele más. El técnico, no obstante, ha estado elegante y ha felicitado a su rival y a Carri por su gol, señalando que el partido ha sido "muy igualado" y que se ha decidido "por un balón parado". El nazareno asegura que el equipo "se va a levantar" tras dos reveses consecutivos, pero advierte de que la categoría es "muy difícil" y "no será fácil lograr el objetivo"

-Checa, segunda derrota consecutiva del equipo y además en un partido tan especial, ¿cómo se asimila?

-Intentar levantarse lo antes posible porque al final está claro que las derrotas nunca vienen bien, pero nos tienen que hacer ver cosas y pensar que esta categoría es muy difícil como bien sabemos, no va a ser fácil lograr el objetivo que tenemos, que sigue siendo el mismo.

-¿Cómo se levanta ahora un equipo, dos derrotas y un equipo que no había recibido goles en 9 partidos ha encajado 5 en dos jornadas?

-Esto va de resultados y hacen mucho, cuando ganas todo se trabaja mucho mejor y ahora lo que tenemos que intentar es volver a ser nosotros, son los mismos jugadores que en las nueve jornadas anteriores no había recibido goles y estoy seguro de que volveremos a ser nosotros, lo tengo muy claro.

-¿Qué sensación ha sentido ele quipo con el recibimiento de la afición?

-Creo que nadie había vivido algo así, exceptuando a lo mejor Juan Pedro. Es impresionante lo que está moviendo el Xerez CD, es mucho y sabemos que estamos capacitados para sacar adelante esta situación.

-¿Dónde cree que ha estado la clave desde el punto de vista futbolístico?

-No le hemos hecho daño al rival, sí es verdad que teníamos la posesión, pero ellos estaban cómodos y a gusto defendiendo en bloque medio y bloque bajo y sin hacernos daño sí es verdad que intentaban salir a la contra, poner centros que no nos hacían daño. Ha sido un partido igualado que se ha decidido por un balón parado. Sabíamos que si había faltas cerca del área tenían gente peligrosa y así ha sido, Carri ha metido un buen gol y hay que felicitarlo. Han tenido la suya y la han metido y nosotros hemos tenido una falta anteriormente igual y no ha podido ser.

-...

-Ahora mismo hay que seguir trabajando, pensar que somos los mismos que en las primeras nueve jornadas en las que hemos hecho las cosas muy bien y volveremos, estoy seguro de que así será.

-¿Ha sido el partido que más o menos tenía en la cabeza?

-Sí, pensaba que iba a ser igualado, nosotros haciendo lo nuestro, pero nos ha faltado profundidad, hacerles peligro para que estuvieran incómodos. Ellos han hecho su partido, saliendo a la contra y esperando nuestro error, les ha salido bien y hay que felicitarlos.

-¿Cree que ha habido quizá exceso de confianza entre sus jugadores?

-Para nada, salimos siempre a ganar y confianza no hay. Hay un rival enfrente que hace las cosas bien y en este caso han hecho su partido, lo han hecho bien y no nos queda otra que felicitarlos y nosotros intentar mejorar las cosas que hemos hecho mal, sobre todo no darle profundidad al juego, no crearles peligro, con la gente que tenemos por dentro haber jugado un poco más hacia adelante, nos ha faltado eso, pero a levantarse y deseando que llegue ya La Palma, esto lo vamos a levantar.

-¿Cómo ha visto la jugada de las expulsiones de Reina y Hugo?

-Creo que no es expulsión ni para uno ni para otro, se agarran y si acaso amarilla para cada uno, no creo que haya sido para roja. Creo que nos ha caído peor perder a Reina porque es muy importante para nosotros, ellos han perdido a un central y nosotros a nuestra referencia y teníamos preparados unos cambios y tuvimos que hacer otros, el árbitro no se ha querido mojar para ningún lado y ha expulsado a los dos, pero creo que no era para ninguno.