Y llegaron los goles (4-0)

El Xerez CD sigue líder del Grupo X de Tercera RFEF. El equipo de Checa ha goleado al Puente Genil en el Pedro Garrido y mantiene los tres puntos de ventaja sobre el Ciudad de Lucena y ya le mete siete al tercer clasificado y nada más y nada menos que 10 al sexto, el Utrera. Se le achacaba al equipo de Checa su falta de gol en los partidos en casa, pero un rival que eliminó en Copa RFAF al Deportivo se ha llevado cuatro de Jerez. Para completar la fiesta, Juan Delgado estrenó su cuenta anotadora haciendo el cuarto de la tarde y por novena jornada, el equipo sigue sin conocer lo que es recibir un gol en contra.

Sorprendió José Carlos Checa en la alineación con la presencia de Acosta en lugar de Diego Domínguez, pichichi del equipo, en el ataque azulino. El delantero xerecista no estaba al cien por cien -se retiró tocado en Pozoblanco- y el técnico no quiso correr riesgos, teniendo en cuenta además el mal estado del terreno de juego. Y no fue la única novedad, ya que Iván Navarro salió también de inicio para jugar en la izquierda, mientras que Perotti se situaba de enganche. En la medular, Reina ocupó de nuevo el sitio de Adri Rodríguez y Antonio Jesús retrasó su posición para elaborar. Donde no hubo cambios ha sido en la portería ni en la defensa: Santos bajo palos, Ramón García y Álex del Río en los laterales y Juanmari y Geovanni en el centro de la zaga.

Falla César marca De Rueda

El Deportivo salió decidido a dar el primer golpe y tras un primer acercamiento en un saque de esquina, llegaba el primer gol de la tarde en un centro de Perotti, el balón le botó a César, al meta jerezano se le escapaba de las manos y De Rueda, muy atento en el seguimiento de la jugada empujaba a la red. Mejor no podía comenzar la tarde para los de Checa.

Respondió el Puente Genil a los 12 minutos en una extraordinaria jugada de Ghichard, quien se marchó de Reina y Ramón, se internó en el área y buscó el disparo con la derecha, evitando Santos el empate metiendo una buena mano arriba y sacando a córner.

Le duraba muy poco el balón al XCD en esta primera fase del partido. El equipo dio un paso atrás o el Puente Genil le obligó a hacerlo, defendía en bloque bajo y trataba de salir a la contra para sorprender a un rival que volcaba el juego en la banda de Ghichard y que se acercaba con peligro a las inmediaciones de Santos. A los 19 minutos, nueva llegada de peligro de los pontanos en un saque de esquina tocado en corto, centro de Fernando y remate de cabeza de Cubero que se marchaba a la derecha de la portería local.

Golazo y 2-0

A punto estuvo de llegar el segundo de los azulinos en una mala entrega de la defensa cordobesa que no supo aprovechar Acosta. El punta recogía la pelota cerca de la frontal y con la zurda buscó el palo más alejado que defendía César, pero el disparo se le marchaba por encima del larguero desperdiciando una gran ocasión para doblar la ventaja.

No perdonó en la siguiente el equipo de Checa a la media hora de juego. Perotti se echó largo un balón junto al carril zurdo, esperó que Del Río le doblara para meterle el balón por dentro, el lateral llegó hasta línea de fondo y la puso atrás, llegando Antonio Jesús para embocar el segundo.

El último cuarto de hora de la primera mitad fue sensacional, probablemente los mejores minutos del Deportivo esta temporada, con Antonio Jesús gustándose en la medular y Perotti en todas ante un rival que perdió gas conforme fue avanzando el encuentro. De Rueda no vio a Perotti, solo entrando por el centro, en una de las últimas acciones de la primera mitad. Un pase lo hubiera dejado ante César, pero se entretuvo y perdía el balón.

Segundo acto

Juanmi Puentenueva movió el banquillo en el descanso, quitó a Salva Vegas y a Keita y dio entrada a Mario Ruiz y al delantero Jairo Morillas, que debutaba con el equipo pontano. También se vio obligado a hacer un cambio Checa, quedándose en el vestuario Ramón García y entrando Albajara, por lo que Iván Navarro pasaba a la banda derecha y De Rueda al lateral. Poco después, Ghichard también tenía que dejar el campo lesionado, entrando Alan en su lugar y Checa retiraba a Acosta dando algo más de media hora a Armengol.

El vasco fue el protagonista de la jugada del 3-0. En su primera acción, recuperó el balón en el centro del campo, abrió a Perotti en banda, éste centraba, un defensa tocaba y el rebote le caía al punta, cuyo remate despejaba César en primera instancia. Albajara recogió el rechace y cedió a Iván Navarro, que fusilaba haciendo el tercero. Con el partido sentenciado, Checa le dio minutos de nuevo a Juan Delgado, mientras que el Puente Genil intentaba convertirse en el primer equipo capaz de hacerle un gol al líder.

Lo que llegó fue el cuarto y el estallido de júbilo de la afición xerecista que se dio cita en el Pedro Garrido en 2.923 personas. Juan Delgado inició y culminó la jugada. Se llevó el balón ante Álvaro Pérez -que se quedó en el suelo reclamando una falta-, abrió a Reina y éste a Armengol, quien ganó línea de fondo y pasó al segundo palo, donde Juan Delgado marcaba a placer. El Puente Genil protestó el inicio de la jugada y el árbitro melillense expulsaba al fisio pontanés. Oles en la grada que no se tomó nada bien Mario Ruiz, expulsado con roja directa por un entradón a destiempo a Juanmari.

Con uno más, el equipo de Checa se gustó y buscó más. El colegiado anuló un gol a Armengol por fuera de juego y Diego Domínguez rozó el quinto en una indecisión de César, aunque el meta finalmente se hacía con el esférico.