El Xerez DFC Toyota Nimauto encara una temporada ilusionante

El Xerez DFC Toyota Nimauto ya está velando armas para una temporada 2019-20 que se presenta apasionante, tanto por el regreso a los banquillos de Ricardo Villaça -palabras mayores en el fútbol sala jerezano- como por el cambio en el sistema de competición de la Segunda B, que propiciará una liga mucho más atractiva y competida de principio a fin, y el principio para el equipo azulino es el próximo sábado contra el Sima Peligros FS en el Ruiz-Mateos.

En efecto y respondiendo a una demanda de los clubes, la Federación Española ha introducido un play-off final entre los cuatro primeros clasificados al término de la liga regular. A partido único y en el campo del mejor clasificado, se enfrentarán primero contra cuarto y segundo contra tercero y los dos vencedores accederán a la fase de ascenso a Segunda División, en la que los doce clasificados de los seis grupos se medirán en dos eliminatorias a ida y vuelta en pos de las tres plazas definitivas de ascenso.

Se pasa así de una única plaza para la fase de ascenso de la temporada pasada al actual modelo de competición, en el que hasta el cuarto clasificado puede ascender. Además, también se amplían las plazas para la siguiente edición de la Copa del Rey y de las tres de la pasada temporada se pasa a cinco: los cinco primeros clasificados jugarán la Copa del Rey de la temporada 2020-21.

Habrá ‘play-off’ entre los cuatro primeros para las dos plazas de la fase ascenso y cuatro descensos; la Copa, hasta el quinto

Por contra, también aumentan las plazas de descenso y de las tres del pasado curso ahora son cuatro: los cuatro últimos bajarán a Tercera División, lo que supone que, en un grupo de 16 equipos, un 25 % perderá la categoría a final de campaña.

Con estos condicionantes está claro que la temporada va a ser intensa y competida de principio a fin y con premio para los cinco primeros y castigo para los cuatro últimos se evita la relajación en las últimas jornadas de los equipos en tierra de nadie en la clasificación.

En la rampa de salida de la temporada 2019-20, el Xerez DFC Toyota Nimauto evita marcarse un objetivo por el momento; con entrenador nuevo y una plantilla medio nueva, con tantos fichajes como renovaciones, será la competición la que marque las aspiraciones del club jerezano que, eso sí, arranca sin renunciar a nada y con la intención de amarrar cuanto antes la permanencia para posteriormente aspirar a las cotas más altas posibles. Como diría el Cholo y como dijo Ricardo Villaça en su presentación, hay que ir partido a partido.

Con Dani Bonmati, el séptimo fichaje, la plantilla se cierra a la espera de la incorporación del portero Manu

En efecto, el Xerez Toyota Nimauto 19-20 presenta muchas novedades, comenzando por el banquillo. Juan Carlos Gálvez, tras una excelente labor, tuvo que dar un paso al lado por cuestiones personales y el club no ha podido encontrar un sustituto mejor: Ricardo Villaça es sinónimo de garantía y su regreso a los banquillos ha hecho recordar la época dorada del fútbol sala jerezano. El brasileño, siempre con los pies en el suelo, no quiere hablar del pasado ni del futuro y se centra en el presente, en construir un equipo, que no es poco.

Y es que la mitad de la plantilla xerecista es nueva: a los fichajes de Nene, Kike, Bryan, Richarte, Pablo Sucino y Jaime Ramos se unió ayer el de Dani Bonmati (Cádiz, 29 de abril de 1995), que ha realizado la pretemporada a las órdenes de Ricardo y fue el autor del gol que dio la victoria al equipo frente al UA Ceutí. Bonmati viene de jugar en el Cisterna FC de la C1 italiana y con su llegada, el Xerez DFC Toyota Nimauto da por cerrada la plantilla en este mercado de verano a la espera del regreso de Manu, portero que no estará disponible las primeras jornadas por motivos particulares.