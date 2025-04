Abultada derrota del Guadalcacín FSF en casa del Futsi Navalcarnero (8-0)

Se impuso la lógica y el Guadalcacín FSF no pudo sumar en su visita al segundo.

Era un partido para disfrutar y competir, como advirtió Andrés Sánchez en la previa del encuentro que el Guadalcacín FSF afrontaba este sábado en cancha del Futsi Atlético Navalcarnero. Las jerezanas, con la permanencia casi en el bolsillo, no pudieron hacer nada ante un rival que está varios escalones por encima y que pelea por el título de liga y sufrieron una abultada derrota en la pista del segundo clasificado, un resultado (8-0) que no afecta a nivel clasificatorio porque el equipo guadalcacileño sigue con nueve puntos de ventaja sobre el descenso a falta de cinco jornadas para acabar el campeonato.

El partido se abrió pronto para las locales con el 1-0 a los tres minutos en una falta mal defendida por las jerezanas. Marian hizo un movimiento de dentro a fuera junto al palo izauierdo, recibió sin oposición y batía a Celia, portera del Guada FSF que esta semana ha sido convocada por el seleccionador nacional sub-23 Jordi Gay para los partidos amistosos contra Alemania este martes y miércoles en Las Rozas.

No le perdió la cara al partido el equipo de Andrés Sánchez, aunque eran las locales las que llevaban el peso del encuentro y las ocasiones. Se acercó con peligro el Guadalcacín en un disparo de Ame Romero que atrapó con dificultades Marta Balbuena. La respuesta no se hizo esperar y Marian ponía de nuevo a prueba a Celia, que sacaba la pierna derecha abajo para evitar el segundo de las locales. Irene Córdoba pudo hacer el 2-0 con un lanzamiento lejano que no pudo atrapar Celia, evitando el palo que el balón entrase en la meta visitante. Lora, en una falta para las de Andrés Sánchez, estuvo cerca de empatar, pero su disparo se marchaba junto al palo derecho.

El Guada estaba en el partido, pero los errores ante estos equipos se suelen pagar muy caros y en una pérdida de balón de Guti nacía el 2-0. Leninha recuperaba el esférico y ella misma culminaba la contra rematando a placer el pase de Laura Córdoba. Antes del descanso, Ame Romero cometía la sexta falta de equipo y Laura Córdoba no perdonaba en el doble penalti, anotando el tercero de la cuenta madrileña. Y a 30 segundos para el 20', Patri marcaba el 4-0 en una contra después de que la pareja arbitral no señalara una clara falta sobre Gleice.

En la segunda mitad no cambió en exceso la decoración y el Futsi aumentaba la renta a los cinco minutos con el quinto de la tarde, obra de Leti. Dos minutos más tarde, Ariane establecía el 6-0 superando por bajo a Celia, aunque Ame Romero estuvo a punto de salvar en la raya de gol. La gaditana no estuvo afortunada en una pérdida a mitad de cancha ante Eli, que se marchó hacia la portería defendida por Paola, quien había entrado por Celia minutos antes, definiendo por bajo para el 7-0. El octavo y definitivo lo ponía Leti con el Guadalcacín jugando en inferioridad por la doble amarilla a Guti. Las de Andrés Sánchez terminaron el partido atacando en busca del gol del honor, pero este no llegó.