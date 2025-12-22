El Águilas aguanta y es ya campeón de invierno en el Grupo 4

El Grupo 4 de Segunda Federación ha echado el telón a 2025 con la disputa de la 16º jornada, la penúltima de la primera vuelta, y lo ha hecho con campeón de invierno antes del final. El Águilas ha conquistado el título honorífico tras empatar a uno con el Jaén en El Rubial con polémica. Los de Adrián Hernández suman 32 puntos y ni UCAM ni La Unión, con 28, le pueden alcanzar. El Xerez CD conserva una plaza en el play-off, aunque ahora es cuarto con 27 unidades, los mismos que el Extremadura, su verdugo el sábado en el Francisco de la Hera con un golazo de Zarfino (31') en un partido en el que no estuvo fino en la primera mitad y en el que intentó reaccionar sin fortuna en la segunda. El Xerez DFC, por su parte, despide el año encadenando ocho jornadas sin perder y con 22 puntos es undécimo, igualado con Minera, Linares y Puente Genil, que está en play-out. Los de Diego Caro fueron superiores al Lorca, pero no encontraron el camino del gol y se quedaron sin mojar por primera vez desde que arrancó la competición. La clasificación se aprieta.

El líder Águilas, espeso (1-1)

El líder, pese a su título, no tuvo su mejor día ante un cuadro jiennense en crisis y se tuvo que conformar con el empate, aunque expuso más que su rival y reclamó dos penaltis a un árbitro, Carlos Palencia Cerdeño, muy protestado. José Mas adelantó a los locales y los últimos compases Javi Moyano, en una de las pocas acciones de los lagartos empataba en los últimos minutos. Con este punto, respira Manolo Herrero, cuestionado al frente del equipo.

Duelo en la cumbre

UCAM y La Unión disputaban en La Condomina uno de los partidos más atractivos de la jornada y el triunfo cayó del lado visitante, que frenó la escalada de los de Germán Crespo. Josema al cuarto de hora y Ekiotz (84') pusieron por delante a los de Campos, que habían sido superiores, aunque Alvarito en la primera mitad falló un penalti para haber establecido el 1-1. En el descuento, Dani Aquino recortó distancias (2-1), pero ya no había tiempo para más. Triunfo del equipo 'malagueño' que debe jugar en Murcia y empate en la parte alta de la tabla con 28 puntos.

Los jugadores del Antoniano celebran su triunfo ante la Minera por 1-0 en Lebrija. / Atlético Antoniano

El Antoniano, el mejor local

El Antoniano una vez más volvió a demostrar que asaltar el Municipal de Lebrija es tremendamente complicado y es el mejor local con 19 puntos atesorados. En esta oportunidad su víctima fue la Deportiva Minera de Checa, que mereció más. Los locales aprovecharon una de sus pocas ocasiones para adelantarse en el minuto 68 con un gol de Álex Fernández. Los mineros, que afrontaban el partido con importantes bajas y solo cuatro jugadores en para hacer cambios, estrellaron dos balones en los postes. Con este triunfo, el equipo sevillano es séptimo con 24 puntos y el murciano tiene 22 y se complica, ya que suma los mismos que el Puente Genil, que está e play-out, Linares y Xerez DFC.

Tablas en el Álvarez Claro

Melilla y Recre afrontaban un partido con urgencias y, como suele ocurrir, acabó con empate a cero. El Decano propuso más, llevó la iniciativa y generó más oportunidades, pero no encontró el camino del gol y continúa atascado en la zona media-baja de la tabla con 23 puntos y los de Javi Motos siguen en descenso con 17 puntos, a tres del Jaén y a cinco del Puente Genil, que marca el play-out.

Empate entre rivales directos

En el Manuel Polinario se medían Salerm Puente Genil y Linares y firmaron una igualada a uno que dejó más contentos a los visitantes. Los de Álvaro Cejudo encadenan cuatro citas seguidas sin perder, pero cedieron dos puntos en la recta final tras adelantarse con una diana de Montenegro (52'). Velázquez empató en el 82'. Los dos equipos tienen 22 puntos, los pontanos están en play-out y los jiennenses son decimosegundos.

El Estepona suma nueve jornadas después

Por la parte baja de la tabla, Estepona y Almería B peleaban por agarrarse al milagro de la permanencia. Ni unos ni otros mostraron una buena versión y el choque terminó en empate. Los costasoleños se adelantaron con un gol de Samu Expósito en el 66' y dos más tarde igualó Iker Burgos. El efecto 'Salmeron' se apaga y los anfitriones rompieron con el punto una racha de nueve derrotas seguidas. Ambos continúan hundidos en descenso.

Respiro para el Yeclano contra el colista

El Yeclano Deportivo, por su parte, cerró 2025 con una victoria importantísima, muy trabajada y por la mínima (0-1) ante el colista Atlético Malagueño en la Ciudad Deportiva que le saca de la zona peligrosa y con 24 puntos es ahora octavo. Un gol de Ot Remolins en el minuto 16 le dio los tres puntos en un partido poco vistoso. Bravo sigue sin ganar desde que se hizo con las riendas del filial.