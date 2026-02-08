Alfonso Siliceo se impone en el Torneo Social de la Peña Alfil

La Peña Alfil de Ajedrez celebró el 7 de febrero su torneo social, que reunió a un total de 45 jugadores, en una jornada marcada por el buen ambiente, la convivencia y la promoción del ajedrez entre todas las edades. Desde la organización del torneo han querido agradecer especialmente al Colegio Isabel la Católica la cesión de sus instalaciones, cuya colaboración ha sido fundamental para el desarrollo del evento. Más de la mitad de los participantes fueron menores de 18 años, lo que refuerza el carácter formativo del torneo y su valor como espacio de aprendizaje y socialización para los jóvenes ajedrecistas.

En la clasificación general, el campeón absoluto fue Alfonso Siliceo, con 6,5 puntos sobre 7 posibles, seguido de Mauricio Gentes, que obtuvo 6 puntos. En la categoría supra 65, los premiados fueron Álvaro Jerez, con 4,5 puntos, y Antonio Reina, con 4 puntos.

Categorías infantiles

Sub-18

1.º Diego Vargas (5 puntos)

2.º Jorge Salguero (4,5 puntos)

3.º Alejandro Jiménez (4,5 puntos)

Sub-12

1.º Darío Sánchez (5 puntos)

2.º Enzo Galvín (4 puntos)

3.º Pepe Castaño (4 puntos)

Asimismo, se realizó una mención especial a Noel Castro, campeón entre los alumnos del Colegio Isabel la Católica. La Peña Alfil destaca también la labor de Daniela Gil, árbitra del torneo, por su excelente y profesional dirección de la competición. Por último, la organización "agradece la colaboración de todas las entidades implicadas, así como la participación de jugadores y asistentes, cuya implicación hace posible la continuidad de este tipo de iniciativas". El club ya trabaja en la preparación de futuros torneos.