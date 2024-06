Andrés Sánchez, el entrenador milagro del Guadalcacín FSF

Jerez/Andrés Sánchez es el entrenador milagro del deporte jerezano en general y del fútbol sala en particular. El técnico cumplirá su decimoquinta temporada consecutiva al frente del Guadalcacín FSF y sus logros son para destacarlos con letras mayúsculas. Entre ellos se encuentran dos ascensos a Primera División, máxima categoría nacional, que se dice pronto, y todo con escasos recursos económicos y luchando contra "verdaderos transatlánticos tanto en potencial como a nivel de jugadoras".

El primer ascenso de Guadalcacín FSF llegó en la temporada 17/18 de la mano del jerezano y permaneció dos campañas en la elite y el último, el sábado pasado en Murcia tras derrotar a La Algaida, también con Sánchez al frente de una escuadra "corta de efectivos y que llegó al final muy cansada, pero la confianza en ellas mismas nos llevó al éxito. La verdad es que las jugadoras salieron enrabietadas. Allí no nos lo pusieron fácil, pero sacamos carácter y supimos competir muy bien y eso que no pudimos contar con Nona, que es una de nuestas jugadoras más desequilibrantes".

El partido en Archena no lo va a olvidar nunca y recuerda: "Nos salió todo bien y eso que apretaron bastante y nos sometieron. Nuestro equipo, aunque cuenta con algunas jugadoras experimentadas, como Amelia Romero o Carmen Delia, es muy joven, no está habituado a competir a ese nivel, y supo sufrir. Todas tiene muchas ganas, se comieron el mundo y, como he comentado antes, supieron competir".

Con la humildad por bandera, el técnico asegura que "el camino ha sido largo y difícil. Siempre digo que perder es muy fácil y ganar muy complicado. De los tres grupos de Segunda sólo suben tres equipos, aquí no se premia al campeón, tienes que pasar dos eliminatorias y te mides a transatlánticos, a equipos con muchos muchos recursos".

Andrés Sánchez espera que las instituciones se vuelquen con su equipo tras el ascenso. / Eduardo Rabaneda

Estaremos en la liga más fuerte del mundo y no podemos permitir que este sueño sea flor de un día"

Y en ese plano económico es en el que más hincapié hace Andrés Sánchez. "Estamos encantados con nuestros patrocinadores y con el apoyo que nos ha dado tanto el Ayuntamiento de Guadalcacín como Diputación durante esta temporada, pero de cara a la próxima necesitamos que se vuelquen más que nunca todos porque estaremos en la liga más fuerte del mundo, toda ayuda será bienvenida".

Bajo su punto de vista, "la categoría es preciosa, es un escaparate, cuesta mucho conseguirla y no podemos permitir que este sueño sea flor de un día. Todas las instituciones tienen que ser conscientes de nuestra situación. Representamos a un pueblecito que tiene 5.000 habitantes y tienen que echarnos una mano la Junta de Andalucía, Diputación, el Ayuntamiento de Jerez y el nuestro. Lo único que queremos es competir en igualdad de condiciones, yo no quiero nada para mí, ni mi cuerpo técnico ni yo hemos cobrado nada, lo que quiero es que las jugadoras sí lo puedan hacer con garantías y que a mis ayudantes no les cueste dinero entrenar".

El objetivo en Primera es formar un equipo competitivo, que nos permita lograr la permanencia"

El jerezano ha terminado la competición muy cansado después de catorce años en el cargo y ha estado cerca de dar un paso al lado, pero su pasión por este deporte le ha ganado la partida una vez más y "voy a seguir. Lo hemos pasado muy mal. Ahora, todo es bonito y mucha gente se sube al carro, pero salir del barro cuesta muchísimo porque hay que sacrificar muchas cosas".

Y el reto que se marca de cara a la temporada 24/25 en Primera División es "formar un equipo competitivo, que nos permita lograr la permanencia. El objetivo debe ser que la plantilla siga creciendo, que se fortalezca. Insisto en lo que comenté antes, subir cuesta un mundo. Hay que hacer las cosas bien y administrar lo mejor posible los recursos. Cuando cuentas con un presupuesto tan ajustado, no te puedes equivocar"