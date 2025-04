Checa: "Fuimos justísimos vencedores, perdonamos un resultado más amplio"

El Xerez CD afrontaba la primera de las cinco finales que le restan para terminar la liga con opciones de pelear por el play-off de ascenso y no falló. El Deportivo realizó un partido impecable en el Ciudad de La Línea ante la Balona y se impuso por 0-2 con goles de Josete y Diego Domínguez. Ha dado un paso al frente, pero todavía le resta lo más complicado, rematar la faena. José Carlos Checa, técnico azulino, se ha vuelto a mostrar orgulloso de sus jugadores y del trabajo que han realizado. Del mismo modo, considera que el triunfo fue corto y agradece el apoyo a una afición, como siempre dice, "de Primera" y lamenta la lesión de Isma Gil, que va a decir adiós a la temporada por su lesión en el hombro que le va a obligar casi con toda seguridad a pasar por el quirófano.

–¿Qué valoración hace del triunfo?

–Más que nada estoy contento por el grupo, aquí se ha notado la fuerza que tenemos. Hemos conseguido ganar a un buen equipo, que se estaba jugando la vida, en un partido en el que hemos logrado que no nos haga ninguna ocasión. Eso dice mucho de la fuerza de mi grupo. Sabíamos donde veníamos, lo que nos íbamos a encontrar y creo que somos justísimos vencedores. Tuvimos ocasiones para haber hecho más goles y lograr un tanteador mayor.

–¿Fue clave el gol de Josete?

–La primera parte estaba siendo bastante igualada, ellos tenían claro que debían llegar rápido al área y jugaban directo para estar lo menos posible en su campo, querían hacer cosas prácticas. A nosotros, con tanto juego directo, con tantas segundas jugadas, nos costó entrar en el partido, pero cuando lo logramos fuimos dominadores y se jugó a lo que quisimos, que era la clave. Estuvimos muchísimo tiempo en campo contrario, defendimos lejos de nuestra portería y supimos hacerles daño llegando con gente al área. Al final, en una de esas jugadas, en la que encontramos espacios para correr con Armengol, rascamos una falta, la lanzó Taufek, tocó en la barrera y Josete entró como tenía que entrar. A partir de ahí, hubo otro partido. Ellos iban ya a la desesperada y nosotros sabíamos que a medida que fueran pasando los minutos se abriría más el encuentro y así fue. Esperamos nuestra oportunidad y, como he dicho antes, pudimos lograr un resultado mayor.

–¿Cómo ha visto a una Balona que no ha ganado en 2025?

–Es muy complicado afrontar una situación así. Viendo los jugadores que tiene la Balona, el potencial del club y el desembolso económico realizado en jugadores importantes y con experiencia en la cala categoríauro y complicado. Jugar con estos escudos, como los de la Balona y el Xerez, con aficiones detrás que son de Primera es una responsabilidad mayor. Yo se lo digo a mi plantilla, que todos los futbolistas no pueden jugar en el Xerez Club Deportivo por este tipo de cosas. Al final, es muy complicado hasta para jugadores con mucha experiencia. Y también es cierto que cuando salen las cosas mal se junta todo. Hay vida, quedan cuatro partidos y tiene que ir a por todas. Tienen un grupo de futbolistas estupendos y cuenta con gente a la que le duele mucho el club, deben seguir intentándolo. Es un equipo hecho para ascender y está peleando por no descender. Las cosas no le salen y espero que en estos partidos que restan sumen puntos que le den para salvarse.

–¿Cómo se encuentran Isma Gil con su lesión en el hombro y Armengol?

–Es una pena, estaba a un nivel grandísimo, igual que Antonio. Es nuestro capitán, es un compañero diez y un portero diez. Tenemos mucha suerte con los dos porteros que tenemos. Me quito el sombrero ante él porque me está ayudando muchísimo. Le tocará sumar desde otro lado. Armengol se ha doblado el tobillo y es menos preocupante que lo de Isma.

–Casi 1.000 xerecistas en la grada que no han parado de animar...

–Me quedo sin palabras para ellos, me siguen sorprendiendo. Siempre digo lo mismo, nosotros somos un equipo de Segunda RFEF, pero nuestra afición es de Primera. Hemos venido a jugar contra un equipo que tiene también una afición y un campo de Primera. Queremos ir a más, intentamos hacer historia en un club histórico, pero no es fácil. Le debo mucho a mis jugadores en estos dos años que llevo aquí. Tenemos mucha suerte de tener una afición como la que tenemos, pero también ella tiene mucha suerte de tener a estos futbolistas.

–Restan cuatro partidos, los dos próximos asequibles, ¿hay vértigo, tienen los pies en el suelo...?

–No hemos cambiado nunca, ni cuando ganamos ni cuando perdemos. En un club de esta dimensión nos centramos en el día a día. Si pensamos a largo plazo estamos muertos. Pienso en el próximo entrenamiento y en preparar lo mejor posible el partido ante el Don Benito. No hay ningún partido fácil. La pasada semana ganó en San Fernando y en esta jornada se lo ha puesto muy difícil a la Minera. Es un partido muy importante y tenemos que afrontarlo como lo que es, una final e intentar sumar de tres en tres para pelear con los de arriba, que no fallan.