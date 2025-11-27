Arzu, nuevo técnico del Recre, rival del Xerez DFC la próxima jornada en Chapín

Pedro Morilla fue despedido este lunes como entrenador del Recreativo de Huelva, equipo que milita en el Grupo 4 de Segunda Federación, igual que Xerez DFC y Xerez CD, y este jueves ha anunciado a su sustituto. El elegido por el Decano para remontar el vuelo es el nazareno Arturo García Arzu. El entrenador, natural de Dos Hermanas, ha llegado acompañado por Daniel Avilés como segundo técnico y el jerezano Bernardino Gaona como preparador físico, que tiene pasado azulino, ya que ejerció ese cargo y el de readaptador en el Xerez CD en Tercera en la temporada 22/23 antes de recalar en la cantera del Real Betis.

La llegada de Arzu al Recre era un secreto a voces, pero las negociaciones no fueron fáciles y la entidad no ha comunicado de forma oficial su incorporación hasta este jueves. El ya técnico del Decano fue emblema y capitán del Real Betis durante bastantes temporadas, ganó la Copa del Rey de la campaña 04-05 y anotó el primer gol del club verdiblanco en la Champions League. Del mismo modo, dio sus primeros pasos en los banquillos en la entidad verdiblanca y al frente del Betis Deportivo logró su mayor éxito, el ascenso a Primera Federación al final de la temporada 23-24.

Arzu se estrenará esta semana en el banquillo del Nuevo Colombino frente al líder Águilas este domingo y su puesta de largo como visitante será en Chapín el próximo domingo 7 de diciembre a las doce ante el Xerez DFC. El técnico, que ya ha sido presentado, se ha mostrado contento y ambicioso, pero sabe que tiene trabajo por delante: "El Decano se ha llevado un golpe de realidad en este primer tramo de liga. Mi análisis puede ser simplista, somos un equipo de Segunda Federación, pero somos el Recreativo de Huelva, creo que eso traduce todo. Soy una persona valiente y sé dónde estoy, pero hay que ir poco a poco para seguir creciendo".

Morilla se convirtió en el quinto entrenador cesado en el Grupo 4 tras doce jornadas. Con anterioridad, fueron despedidos Alberto Lasarte en el Almería B, Antonio Fernández Rivadulla en el Xerez DFC, Alberto Cifuentes en el Melilla y Mikel Llorente fue el primero en el Estepona.