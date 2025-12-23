Atractiva campaña de socios para la segunda vuelta del Xerez Toyota Nimauto

El Xerez Toyota Nimauto ha cerrado el año 2025 en el Grupo 5 de Segunda B con un empate a siete ante Sima Granada en un emocionante encuentro en el que salvó un punto a falta de cuatro segundos y es tercero en la tabla con 25 puntos, a 4 del Cádiz Virgili, pero tiene un choque pendiente contra el Imperio Los Rosales, que fue aplazado en su día por el temporal y que se disputará el próximo 3 de enero y podría concluir la primera vuelta a sólo un punto de los amarillos y, sacando distancia a los conjuntos que aprietan por detrás, Jumilla (25) y ElPozo B, cuarto con 24 unidades.

El club quiere que el equipo se sienta arropado en la parte importante de la competición y ha abierto de forma oficial la campaña de socios para la segunda vuelta de la temporada 2025-2026, con precios muy atractivos para todos los aficionados que deseen seguir al equipo en su lucha por clasificarse para el playoff de ascenso. Bajo el lema 'El mejor regalo está por venir', la campaña ofrece carnés para adultos y para niños por muy poco.

Este carné dará acceso a todos los partidos de la segunda vuelta, incluidos los encuentros de gran relevancia que se disputarán en el Ruiz-Mateos, con equipos de la parte alta de la clasificación como Bujalance, Pozo de Murcia B, Jumilla y Granada. Además, los socios tendrán acceso al partido aplazado contra Imperio Los Rosales de Ceuta, correspondiente a la primera vuelta, que se celebrará el próximo 3 de enero.

Fernando Guerrero, presidente del Xerez Futsal, has expresado su satisfacción con los precios de la campaña, destacando lo accesible que será para los aficionados seguir a su equipo: "Traemos unos precios muy económicos. Estos precios tan bajos permiten que nadie se quede sin animar al equipo en esta segunda vuelta tan importante".

El dirigente azulino también recordó la importancia del choque aplazado, que se incluirá en el precio del carné: “El partido aplazado contra Imperio Los Rosales de Ceuta, que fue suspendido debido al temporal en el Estrecho, también está incluido en los carnés de segunda vuelta. Será una gran oportunidad para seguir luchando por nuestros objetivos”.

Guerrero ha destacado igualmente que el cuadro de Isco Torres afronta una segunda vuelta con grandes expectativas, en la que el Xerez Toyota Nimauto Futsal buscará mantenerse en la zona de ascenso y luchar por su tercer año consecutivo en el playoff. "Estamos colocados en tercera posición y los equipos que nos siguen, como Bujalance, Pozo de Murcia B, Jumilla, y prácticamente Granada, tendrán que visitarnos en la segunda vuelta. Será un cierre de temporada apasionante, y esperamos que nuestros aficionados sigan haciendo de nuestro pabellón un fortín".

Los carnés de socio estarán disponibles en la oficina del Xerez DFC, ubicada en la Avenida Alcalde Jesús Mantaras, 1, en horario de mañana (de 10:30 a 13:30 horas) y tarde (de 17:00 a 20:00 horas).