Axpo patrocina la VIII Carrera Popular El Pilar-Marianistas

Axpo, comercializadora de electricidad y gas para empresas, pymes y autónomos, patrocinará la VIII edición de la Carrera Popular El Pilar-Marianistas, que tendrá lugar en Jerez el próximo 18 de enero de 2026. El evento, organizado por el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Jerez y enmarcado en el Circuito de Carreras Populares de Jerez, cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, reforzando su carácter local y participativo.

La prueba ofrecerá dos modalidades, 5 y 10 kilómetros, abiertas a corredores de todos los niveles. La carrera concluirá dentro de las instalaciones del centro educativo, donde se habilitará una zona de encuentro para participantes, familias y colaboradores, donde Axpo repartirá algunos regalos y chocolate con churros, con el objetivo de endulzar la jornada y potenciar el ambiente festivo.

Con este patrocinio, Axpo reafirma su compromiso con las iniciativas locales vinculadas a la sostenibilidad, el deporte y los hábitos de vida saludables, valores que forman parte de su filosofía corporativa. La compañía destaca la importancia de apoyar propuestas que impulsen la energía positiva y la implicación comunitaria.

La organización anima a la ciudadanía a sumarse a esta cita deportiva, ya consolidada en el calendario jerezano, y a disfrutar de una jornada que combina deporte, convivencia y espíritu solidario.

Sobre Axpo

Axpo tiene como único propósito el contribuir a un futuro sostenible mediante soluciones energéticas innovadoras. La compañía es la mayor productora de energía de Suiza y un líder internacional en comercio de energía y comercialización de energía solar y eólica.

Axpo cuenta con la experiencia y el conocimiento de más de 7.000 empleados, quienes están impulsados por una pasión por la innovación, la colaboración y el cambio impactante. Usando tecnologías de vanguardia, Axpo innova para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes en más de 30 países a través de Europa, América del Norte y Asia.