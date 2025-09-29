La compañía energética Axpo y Hostelería Jerez renuevan el acuerdo de patrocinio

Este lunes 29 de septiembre ha tenido lugar la firma de renovación del acuerdo de patrocinio entre Axpo, compañía de comercialización de electricidad, y la asociación Hostelería Jerez, consolidándose así una alianza estratégica que se refuerza tras un exitoso primer año de colaboración. Lejos de limitarse a la continuidad, la oficina en Jerez de Axpo Iberia da un paso decisivo y duplica su apuesta por la hostelería jerezana, "un gremio que no sólo representa el corazón de la vida social y económica de la ciudad, sino que se encuentra en un momento de auge, crecimiento constante y cada vez mayor proyección nacional".

Con esta firma, Axpo reafirma su confianza en el dinamismo de esta actividad económica y en la labor de una de las principales entidades que representan a un gran motor de cohesión, fortaleza y proyección de un sector estratégico. "La compañía comparte plenamente la visión de que la hostelería es un pilar esencial del desarrollo local, un emblema cultural y económico, y un referente de calidad que mira hacia el futuro con ambición".

El respaldo de Axpo adquiere una dimensión especial en este año histórico, en el que Jerez se postula para convertirse en Capital Española de la Gastronomía 2026, un reconocimiento que pondría en el mapa nacional e internacional la riqueza, diversidad y excelencia de la cocina y la hostelería jerezana. “Creemos en Jerez, creemos en la fuerza de su hostelería y queremos caminar junto a este sector que no deja de crecer, reinventarse y afianzarse como uno de los grandes colectivos socioeconómicos de la ciudad”, señalan desde la dirección de Axpo en Jerez.

Por parte de Hostelería Jerez, su presidente Alfredo Carrasco ha agradecido el firme compromiso de Axpo: "Esto es una muestra clara de que estamos en el camino correcto y de que la hostelería jerezana es un valor seguro, lleno de talento, ilusión y capacidad de crecimiento”.

"La unión entre Axpo y Hostelería Jerez se fortalece con esta renovación y simboliza la confianza mutua en un futuro prometedor, donde la energía y la gastronomía se unen para seguir llevando a Jerez a lo más alto", aseguran.