El Ayuntamiento de Jerez ultima la oferta deportiva de Chapín con cuatro pistas de petanca

La Delegación de Infraestructuras, conjuntamente con la de Deportes, del Ayuntamiento de Jerez, está llevando a cabo la construcción de cuatro pistas de petanca en la zona donde se ubicaba el antiguo skate en el Complejo Deportivo de Chapín. Las obras de las nuevas pistas de petanca están en su fase final para que desde del próximo sábado 8 de noviembre acojan una parte de las pruebas del XIV Campeonato Municipal de Petanca.

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha explicado que parte de este campeonato se celebrará en estas instalaciones. “Estas pistas completan la oferta deportiva de esta instalación municipal de Chapín. Este complejo deportivo, con las nuevas pistas de petanca, será sin duda aún más atrayente ya que se tiene acceso a numerosas actividades deportiva de manera libre y gratuita”, ha recordado.

Las pistas de petanca de Chapín, ejecutadas en su totalidad por el personal de Infraestructura del Ayuntamiento de Jerez, vienen a completar un número interesante de instalaciones de estas características de carácter público. Las pistas de Chapín se suman a las instalaciones de petanca ubicadas en la Residencia de Mayores de La Granja, del Campo Municipal de La Granja, de La Canaleja y en el Polideportivo Municipal de La Asunción.

La importancia social de las pistas de petanca radica en que estas instalaciones deportivas, si bien pueden ser utilizadas por sus características por todo tipo de público en general, son usadas por las personas de cierta edad. “Con estas nuevas pistas la Delegación de Deportes quiere seguir diversificando la oferta deportiva y poner a disposición de la ciudadanía de Jerez unas pistas de petanca de primer orden en un complejo deportivo encomiable, apto para todo tipo de público en general”, ha manifestado el responsable de Deportes.