Día histórico para el tenis de mesa femenino jerezano

La jugadora jerezana Rosalía Flor es una de las grandes alegrías del fin de semana para el CTM Jerez que preside Sebastián Guerrero, ya que hace historia convirtiéndose en la primera jugadora jerezana en debutar en la máxima categoría del tenis de mesa nacional. Flor acompañó a la nipona Mayuka y a su compañera Abril González en la derrota por 4-1 frente Ganxets de Cataluña, un duro rival que desde el inicio del partido puso las cosas muy difíciles a las locales, aspecto que no ha podido eclipsar la emoción por este debut esperado por todos.

El equipo de División de Honor Nacional masculino se adjudicó la primera victoria en casa frente a un durísimo rival como es el Mercantil de Sevilla. Ahmed Bello tiró del carro con dos grandes victorias, muy bien acompañado por Gabriel Cabezas, sumando otras dos victorias, y Hamza Khaled con una, para cerrar el 5-1 en el marcador.

En Primera Nacional se escapó la victoria en el punto de desempate frente a los granadinos de Cúllar Vega por 4-3, con una destacada actuación del jerezano Javier Galán Jr. con dos victorias y con una gran actuación en el dobles final junto a David Muriel, que precisamente sumó un punto más para el 4-3 final.

En Liga Andalucía, derrota inesperada del ChemaTM en casa frente al San José sevillano, por 6-0 en un día aciago donde nada salió, pese al gran trabajo en equipo de Luis Lobato, Mercedes Fernández y Abdula. El Maxcolchón consiguió un punto muy importante en su visita a Ubrique, con una magnífica actuación del mexicano Carlos Samano con dos victorias parciales que no pudieron redondear Salvador de la Barrera ni Claudia Reynaldo.

En División de Honor Andaluza, victoria por 4-3 en el dobles final para los jerezanos donde Fernanda Guajardo, Ismael Estévez y Salvador San Ignacio se traen valiosos puntos para Jerez.