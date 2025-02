El Barcelona femenino pierde 622 días después contra el equipo de una jerezana

Sorpresón mayúsculo en la Liga Femenina. El FC Barcelona, campeón de Europa, Liga, Copa y Supercopa, ha sufrido la primera derrota de la temporada a manos del Levante, equipo en zona de descenso a Segunda en el que milita la jerezana Teresa Mérida, titular con las valencianas y que jugó los 90 minutos de partido. El Levante acaba con la racha azulgrana, que sumaban 622 días sin perder y además se convierte en el primer equipo que vence en el Estadio Johann Cruyff, campo en el que las culés no conocían la derrota en los seis años que llevan jugando en la instalación que vino a sustituir al mítico Miniestadi.

En efecto, un Levante en puestos de descenso dio la gran sorpresa del año en la Liga F al vencer al Barça en competición nacional, algo que no pasaba desde el 21 de mayo de 2023, cuando las azulgranas cayeron en el campo del Madrid CFF por 2-1. El Barça, que no perdía en casa en Liga desde el 13 de febrero de 2019 contra el Sporting Huelva (2-3), no se mostró contundente en ataque hasta pasada la media hora de juego con un palo de la noruega Caroline Graham Hansen en el minuto 34 y otro de Salma Paralluelo en el 43.

Con una buena defensa y las ideas claras al contraataque, el conjunto granate terminó sacando petróleo de un robo en el medio campo que centró Ainhoa Bascu para una María de Alharilla que finalizó a la perfección con dos bicicletas y un derechazo. Pere Romeu remodeló el once con las salidas de Alexia Putellas, Ewa Pajor y Fridolina Rölfo y aunque llegaron más ocasiones, al Barça le faltó acierto y la guardameta Andrea Tarazona se mantuvo muy sólida bajo palos.

Teresa Mérida persigue a la azulgrana Graham en el partido de la pasada jornada. / Marte Pérez / EFE

El Barça persiguió el empate hasta llegar a los 40 tiros a puerta y, cuando más cerca parecía el empate, apareció Ivonne Chacón, otra vez a la contra, para poner el 0-2 con un espectacular autopase sobre Ellie Roebuck (m.94). Sin tiempo para celebrar el gol, el Barça recortó distancias con una jugada de Graham Hansen y el remate de la sueca Rölfo. Y aunque el conjunto valenciano se quedó con una menos tras la expulsión de Bascu, este resistió a las últimas llegadas locales.

La jerezana Teresa Mérida fue titular, jugó los 90 minutos e incluso salvó a su equipo del empate sacando bajo palos un remate de una azulgrana. La central formada en el Federico Mayo y el Juventud Jerez Industrial se marchó al Cádiz en la temporada 19/20 y posteriormente ha militado en el Sevilla FC desde la 20/21 a la pasada campaña, siendo éste su primer año en el Levante. Mérida, que el próximo mes de julio cumplirá los 23 años, fue campeona de Europa y del Mundo con la selección española sub-17 en 2018.