Batacazo del Jerez Industrial en casa del colista Algeciras B (2-1)

El Jerez Industrial se la ha pegado en su visita al Algeciras B, colista de la Primera Andaluza que ha logrado este domingo la segunda victoria de la temporada a costa de un conjunto jerezano que sufre la primera derrota de la segunda vuelta y que da un paso atrás en su pelea por el liderato de la clasificación sin aprovechar la derrota del Rota en su estadio ante el Taraguilla ni el empate del Portuense en Chipiona. Los jerezanos acudían a Los Pastores con muchas bajas, sobre todo la de su máximo goleador Dani Herrera, y no han podido sumar nada positivo. El filial albirrojo se adelantaba en el marcador en la primera mitad, Josema ponía el empate a uno y en la segunda parte los locales hacían el 2-1 definitivo en un lanzamiento de falta que entraba por toda la escuadra de Portela.

José Manuel Mena ya advertía en la previa que el partido contra el colista había que jugarlo al doscientos por cien si se quería sumar un triunfo, que habría sido el segundo fuera de casa para los de la copa y la venencia. El técnico optó de salida por Portela en la meta y Jaime Reguera, Iasías, Candi, Selu Olmo, Poyatos, Juan Chaves, Salvi Garrido, Petaca, Manu Rojas y Alberto Fernández.

Los jerezanos comenzaron el partido dominando el juego, pero a las primeras de cambio el colegiado anulaba el 1-0 del Algeciras B por un fuera de juego tras la salida de un saque de esquina. Un centro de Manu Rojas y un remate de Petaca en posición complicada fue el primer acercamiento de los industrialistas. El filial albirrojo presionaba la salida de balón de los visitantes, incomodando el fútbol que trataba de poner en práctica el conjunto de Mena, perdiendo el esférico con facilidad en este tramo de partido. Un centro que no encontraba rematador fue el primer escarceo en ataque del Algeciras B. Portela tenía que ser atendido por un golpe tras un choque con un jugador algecirista que veía la amarilla por la acción y a la media hora de partido llegaba el 1-0 tras un fallo defensivo de los jerezanos. No hubo contundencia y desde el borde del área el punta local acertaba con la meta de Portela.

Tuvo el empate Petaca antes del descanso. El delantero blanquiazul se quedaba solo ante el meta local e intentó salvar su salida regateándolo en lugar de buscar la vaselina, se echó el balón demasiado largo y perdió la oportunidad. La primera mitad acababa con un lanzamiento de falta peligroso favorable a los locales que resolvía Portela sin problemas.

El Jerez Industrial salió decidido a por el empate en la rea nudación y a las primeras de cambio obtenía el premio gracias al tanto de Josema, uno de los cambios de José Manuel Mena tras el paso por el vestuario. El 1-2 estuvo a punto de subir al marcador poco después tras una falta puesta en juego en corto, centro de Manu Rojas y remate de Isaías que se estrellaba en el palo. Poco después, se reclamaba penalti por una mano de un defensa local que ni el árbitro ni el asistente vieron. Los jerezanos se habían hecho con el control del partido y el segundo parecía que podía caer en cualquier momento. Alberto Fernández tuvo el 1-2 en un remate que atrapaba el meta local, aunque el Algeciras B no renunciaba al ataque y tras un centro que no encontró rematador llegaba el 2-1 en un lanzamiento de falta ante el que Portela no pudo hacer nada.

Con un cuarto de hora por delante, el Jerez Industrial acusó el golpe y tuvo unos minutos en los que no atinaba a reaccionar. Mena movió el banquillo dando entrada a Germán y Rafa, pero el Algeciras B estaba bien plantado en el terreno de juego y comenzaba a perder tiempo en cada acción. Con todo, el Industrial pudo hacer el 2-2 en una doble ocasión de Manu Rojas y Juan Chaves, pero en ambas aparecía el portero para evitar la igualada. En una contra le pudo caer el tercero al cuadro jerezano, pero Portela salió victorioso en un mano a mano y la última del partido fue para el Jerez Industrial, evitando el empate de nuevo el guardameta algecirista.