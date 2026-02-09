Castellón corona al Jerez Natación Máster

La máquina sigue bien engrasada. El Jerez Natación Master, que este año 2026 cumple diez años de vida, ha conquistado en Castellón el Campeonato de España de Invierno, logrando su decimoctavo título y confirmándose como el gran dominador de la última década en las piletas de la natación máster nacional. El equipo dirigido por Iván Franco y Luismi Sánchez prácticamente ha doblado en puntos al segundo clasificado, el CN Tenerife, completando el podio el Tenis Chamartín.

Los jerezanos se han llevado el título con un total de 4.829 puntos y se han impuesto en ambas categorías: el masculino sumó 2.335 puntos superando al Tenerife Másters y al Chamartín; y el femenino 2.122 estando flanqueado en el podio por el CN Mediterráneo de Valencia y el Tenerife Másters. En la cuarta y última jornada se establecieron 20 récords de España más, uno de ellos de Europa de Fernando Aláez, con el equipo EM El Olivar +50 en 200 mariposa con un crono de 2:08.70.

En estos nacionales de piscina corta han tomado parte 1.777 nadadores, que representa la segunda marca en la historia del Campeonato de España. Durante la primera jornada la gran protagonista fue la nadadora del Real Canoe Mari Carmen Navarro (+65), batiendo las plusmarcas europeas en 50 mariposa (33.52) y 200 estilos (2:51.35). Durante el primer día de cometición se batieron además 26 récords de España. En el segundo día de la competición, de nuevo protagonismo de Mari Carmen Navarro, batiendo el tope continental del hectómetro mariposa con 1.15.02. Destacó también Mireia García (CE Mediterrani +45) con el otro récord europeo del día con 1:03.99 (100 Mariposa).

El relevo 4x50 estilos femenino +160 del Jerez Master estableció un nuevo récord de España.

La nadadora del Real Canoe batía otros dos registros europeos en la tercera jornada en el 200 libre (2:26.63) y el 50 mariposa (32.83).Mireia García (CE Mediterrani +45) también establñecía una nueva plusmarca europea en los 50 mariposa con 28.93; y Ramona Guillén (CN Palma de Mallorca +65) con un registro de 6:23.51 en los 400 estilos individual. El relevo 4x50 estilos +160 del Jerez Natación Máster formado por Lola Martínez, Alba Roldán, Ángela Mottura y Iris Marleen Matthey batió el récord de España con una marca de 2:08.19. Además, Lola Martínez firmó otros cinco récords de España más: 50 libre y 100 espalda y tres veces el 50 espalda. En total, se han batido nueve récords de Europa y 60 de España.

Homenajes

Durante el tercer día de campeonato, fueron homenajeados los nadadores José Juan Quintana Prieto, del Jerez Natación Máster, y Mercedes Rodríguez Fuentes, del Tenerife Másters, con motivo de ser los dos participantes más longevos del Campeonato de España con casi 90 años de edad. En acto de reconocimiento público de la RFEN Aquatics, placas incluidas, los nadadores estuvieron arropados por las autoridades, caso del presidente de la entidad organizadora, Fernando Carpena, y su directiva responsable masters, Raquel Gil, acompañados por el presidente del club anfitrión CN Castalia Castellón Costa Azahar CST-CST, Carlos Torlà.

José Juan Quintana, del Jerez Master, y Mercedes Rodríguez, del Tenerife, homenajeados.

El presidente de la RFEN Aquatics ha podido comprobar este fin de semana 'in situ' la buena salud de la natación máster, con casi 1.800 nadadores participando en el Nacional de invierno, con deportistas de todo el territorio nacional. “La evolución que se ha producido en la actividad máster es digna de elogio. Eso significa que hay 150 puntos en España con un núcleo de natación máster federada, y yo les animaría a seguir en la búsqueda de objetivos, que significa llevar una vida saludable y hacer ejercicio en un elemento como es el agua. El movimiento masters no para, es un movimiento emergente que significa estar vinculado a una natación competitiva como es la nuestra, pero que introduce elementos muy atractivos como la incorporación de gente al mundo federado en una edad posterior a la ordinaria, la recuperación de deportistas que retornan a la actividad, y el vínculo de otros que lo practican como un sistema de vida”, señalaba el presidente en palabras recogidas por la web de la RFEN.

Clasificación

General

Jerez Natacion Master (4.829 puntos) C. Tenerife Masters (2.785) C. Tenis Chamartin (2.537,50) C. Padel Arena Alicante (1.763) C.N. Mediterraneo Valencia (1.548) Real Canoe N.C. (1.475) C. Valenciano (1.474,50) C.D. Toledo Monteverde (1.447) C.N. Master Madrid (1.435) C.N. Alcobendas (1.388,50)

El Jerez Master lideró las tres clasificaciones: absoluta, masculina y femenina.

Masculino

C.D. Jerez Natacion Master (2.335 puntos) C. Tenerife Masters (1.449) C. Tenis Chamartin (1.253) C.N. Master Madrid (742) C. Padel Arena Alicante (738) C.N. Alcobendas (712,50) Real Canoe N.C. (695) C. Valenciano (681,50) C.N. Leganes (641,50) C.D. Toledo Monteverde (632)

Iván Franco y Luismi Sánchez, técnicos del Jerez Natación Máster.

Femenino