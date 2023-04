La brutal agresión a un árbitro de Ceuta que parece sacada de una película de gangsters

Antonio Pozo Fernández, uno de los colegiados mejor considerados por el Comité Técnico Arbitral, ha relatado un auténtico calvario este fin de semana tras el partido que enfrentó al Polillas de Ceuta con el Calavera correspondiente al Grupo 4 de la División de Honor juvenil.

El árbitro ceutí expulsó al término del encuentro al futbolista local E.M.G. cuando se dirigía a los vestuarios junto a sus asistentes, "dirigéndose a mí de forma agresiva teniendo que ser cogido por dos compañeros de equipo".

Pero lo peor estaba por llegar, como relata en un anexo al acta arbitral: "Una vez finalizado el encuentro y cerrado el acta arbitral con incidencia por el jugador Nº8 D. Enrique M.G. y otra persona que identifico como su progenitor, irrumpieron en la zona de vestuario arbitral tratando de agredirme, teniendo que ser retirado de la zona por el delegado federativo y miembros de las instalaciones, haciendo acto de presencia en las instalaciones deportivas el Cuerpo Nacional de Policía a requerimiento propio ya que al intentar abandonar las instalaciones se encontraba el jugador expulsado y el padre del mismo, ya que fui amenazado anteriormente por dicha persona diciéndome: "Te voy a esperar fuera, hijo de puta".

"Al no correr peligro mi integridad física por la presencia de la Policía Nacional", prosigue Pozo Fernández, "y al no estar las personas arriba mencionadas, decido dirigirme a mi domicilio acompañado de un miembro de la RFFCE y otro acompañante, encontrándome dentro del vehículo donde me desplazaba hacia mi domicilio, escucho una voz que dice: "Ahora", saliendo del callejón un vehículo de color gris que nos corta el avance, bajándose del vehículo 4 acompañantes y el conductor que identifico como el padre de dicho jugador expulsado anteriormente, y los jugadores del equipo Polillas Ceuta que identifico claramente: al jugador Nº3 D. Carlos R.M., al jugador Nº13 D. Sergio R.O, al Nº15 José Manuel L. M. y al jugador Nº8 D. Enrique M.G.".

A partir de ahí, el colegiado señala las agresiones que sufre: "Se baja mi acompañante para poder calmar dicha persona y jugadores, salgo del vehículo para intentar abandonar la zona y el jugador Nº3 me agarra y me retiene, él y los jugadores arriba mencionados y el padre del jugador Nº8 se abalanzan sobre mí y me propinan puñetazos, patadas llegándome a tirar al suelo, teniendo que intervenir vecinos de la zona y los dos acompañantes que me acompañaban en todo momento, para poder abandonar la zona. Una vez me encuentro lejos de la zona aviso a un miembro del CTA de Ceuta y me dirigí hacia Urgencias para que me evaluaran físicamente, y poder denunciar los hechos arriba mencionados. Adjunto parte facultativo, parte judicial y denuncia en el Cuerpo Nacional de Policía".

Reacción de la RFEF

La RFEF ha condenado públicamente los hechos en un comunicado, anunciando que el presidente Rubiales viajará a Ceuta junto a Luis Medina Cantalejo, dirigente del CTA, para visitar al colegiado agredido: "La RFEF lamenta y condena la brutal agresión que unos jugadores de categoría juvenil, y el padre de uno de ellos, han propinado al árbitro Antonio Pozo después de un partido disputado en Ceuta. El árbitro violentamente agredido es uno de los colegiados de Tercera División de la RFEF que forma parte del programa de talentos".

"La RFEF ya ha denunciado en las últimas semanas el clima de hostilidad que se estaba generando en contra de los árbitros y advertía de que podría acabar con alguna tragedia como ya ha ocurrido. Lejos de detener las campañas de hostilidad, algunos destacados dirigentes del fútbol español siguen con su actuación irresponsable y movida por intereses que nada tienen que ver con el deporte y con los valores del mismo".