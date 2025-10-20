Cara para el Guadalcacín y cruz para Xerez DFC B y Jerez Industrial

El CD Guadalcacín venció este pasado fin de semana por dos goles a uno al Puerto Real, colista del grupo de Cádiz de la Primera Andaluza y se ha aupado a posiciones de play-off de ascenso colocándose en la quinta plaza. Por contra, tanto Xerez DFC B como Jerez Industrial perdieron en casa por idéntico tanteador, 0-2; los azulinos frente al filial del Chiclana y los blanquiazules contra el CD Rota.

El conjunto que entrena David Navarro tenía a priori un encuentro asequible ante el último de la fila y único equipo que aún no ha puntuado: quién ha visto y quién ve al actual Puerto Real. Sin embargo, a los pedáneos les costó mucho ganar. Se adelantaron en el marcador con un tanto de Pomares a los tres minutos de partido, pero antes del descanso igualaba David pantoja. Manu Macías, a 20 del final, hacía el 2-1, que deja al Guada quinto con 13 puntos.

Peor suerte corrieron Xerez DFC B y Jerez Industrial. El filial xerecista perdió con dos goles en propia meta de Ortega y Yonier. Los azulinos, con 8 puntos, están en la 12ª posición.

Por su parte, el Jerez Industrial es junto al Puerto Real el único equipo que no concoe la victoria en casa. Tras derrotar 0-2 al Barbate, los de Nono buscaban darle una alegría a su afición. Con una primera parte igualada, los dos equipos llegaban al descanso sin goles. Y en la reanudación, los verderones hacían el 0-1 con un tanto del exindustrialista Cunete. En el largo descuento, el 0-2 lo anotaba Saúl. El Industrial es octavo con 9 puntos, a 4 de la quinta plaza del Guadalcacín.