Carlos Alcaraz gana su segundo Abierto de EEUU y volverá al número 1

Sublime. Espectacular. Y cautivador. Así fue Carlos Alcaraz ante los 23.000 espectadores, Donald Trump incluido, que llenaron el mayor estadio de tenis del mundo y acabaron rendidos al sublime juego del fenómeno español. El primero su gran rival, el italiano Jannik Sinner, que sucumbió en la final del Abierto de Estados Unidos en cuatro sets: 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en dos horas y 44 minutos. El murciano dio un golpe de mano en Flushing Meadows, donde proclamó ante el mundo que hoy es el mejor tenista del planeta. Y lo será para la ATP en unos días.

La final empezó con casi una hora de retraso por las enormes medidas de seguridad. Ni el presidente de los EEUU se quiso perder uno de los mejores espectáculos deportivos que hoy se pueden disfrutar en el planeta. También lo disfrutaron en la grada el baloncestista Stephen Curry, grandes estrellas del rock como Bruce Springsteen o Sting, el cineasta Spike Lee (un apasionado seguidor de Alcaraz), la esquiadora estadounidense Lindsay Vonn. Y por supuesto, glorias de este deporte de la raqueta como Jimmy Connors, Martina Navratilova, Steffan Edberg.

Todos fueron testigos de la portentosa exhibición de Carlos Alcaraz, un tenista que a sus 22 años bate los récords de precocidad en la historia de este bellísimo deporte. Logró su primera ruptura en el primer juego del partido y la primera manga fue un monumento. Sólo dos errores no forzados cometió el español por nueve de Sinner. Con 4-2, el italiano dejó corta una volea para el segundo break del murciano, que cerró el set en 37 minutos.

Ni el hecho de jugar con el techo cerrado incomodó a Alcaraz. No obstante el pelirrojo jugador transalpino sacó su casta de gran campeón y forzó un giro en la segunda manga. Subió su nivel en el saque y en su demoledora derecha, logró una ruptura con un juego en blanco (3-1) y el español, de repente, cuando se quiso dar cuenta, ya tenía perdido el set: 3-6 en 42 minutos.

Afloró la fortaleza mental de Carlos para rehacerse y recuperar la inicviativa con un catálogo amplísimo de recursos y golpes. Sinner acusó la presión en un punto con todo a favor que sirvió el 2-0 a Alcaraz. Ahí se desató definitivamente el nuevo número 1 sobre la pista. Un golpe desde el fondo de la pista con un endiablado efecto, tras un soberbio golpe defensivo de Sinner que lo obligó a retroceder, provocó que la grada estallara de admiración. Ahí se llevó ya el español su mano detrás de la oreja, en su gesto ya icónico cuando dibuja un punto de ensueño. Supuso el 3-0 y el ciclón sólo cedió par que Sinner evitara el rosco. 6-1 en 29 minutos.

El discípulo de Juan Carlos Ferrero aprendió la lección de la segunda manga y evitó un atisbo de relajación en la entrada al cuarto set. Rozó la ruptura y la consiguió en la tercera ocasión en que Sinner sirvió. Con 3-2 y saque, flotaba en las repletas gradas que la suerte estaba echada. Que un rey destinado a muchos momentos de gloria, Jannik Sinner, entregaba su corona a un voraz tenista español decidido a romper todos los techos conocidos. Con 5-4 y saque, Carlitos lo tenía ahí. Tuvo dos bolas de partido con 40-15. Sinner emergió y se rebeló ante su inevitable destino. Y a la tercera, Alcaraz ganó el set defitivo 6-4 en 53 minutos y agarró su sexto torneo de Grand Slam. Dos en Wimbledon, dos en Roland Garros y otros dos en el Abierto de EEUU. El rey del tenis vuelve a ser español.