La temporada 20-21 habrá cinco descensos en el Grupo X

En el sistema de competición para el Grupo X de Tercera División aprobado ayer por la asamblea de la Federación Andaluza (RFAF) no quedó claro si los ascensos son competencia de la Territorial, como esta pasada temporada, o después habrá fase de ascenso a nivel nacional como en anteriores temporadas. Pablo Lozano, presidente de la Andaluza explicó que "la Comisión de Tercera y Segunda B ya se ha reunido; la Tercera es una categoría delegada y la fecha para comenzar es también el 18 de octubre. En esa Comisión se ha valorado todo y habrá mesas provinciales, con los presidentes y los delegados, se tratará todo con los clubes".

Así las cosas, queda pendiente de decidir la composición de los subgrupos de Tercera -y demás categorías-, y tampoco se decidió en la asamblea si la composición será por cremallera -clasificación de la pasada temporada- o cercanía, como quieren los clubes.

Eso sí, la próxima liga 20-21 habrá cinco descensos en el Grupo X de Tercera División para regresar a los 20 equipos la temporada 21-22; en División de Honor la sangría será mayor porque se anunciaron siete descensos en cada grupo.

Lozano justificó que no hubiera descensos la pasada temporada pero eso supone "una penalización al año siguiente", obligando a "descensos progresivos y que haya más descensos de lo habitual porque hay más equipos de lo habitual y no se puede penalizar a los que vienen de abajo".

El presidente de la RFAF cerró la asamblea de ayer con un mensaje de optimismo: "No dudéis que va a haber fútbol, fútbol sala y fútbol playa".

Temporada válida y temporada nula

La Federación Andaluza detalló parte del Plan A para las competiciones 2020-21 pero no avanzó demasiado del Plan B y Plan C que guarda en la recámara por si las previsiones no pueden cumplirse a causa del coronavirus.

Eso sí, al hablar del aumento del número de descensos la próxima temporada para que los grupos y categorías recuperen la normalidad -esta pasada temporada, al no haber descensos, ha aumentado el número de equipos en todas las categorías-, el presidente de la RFAF aseguró que la situación no se repetirá en la temporada 20-21 ni aunque se dé por finalizada la competición a causa del coronavirus como sucedió en la pasada campaña 19-20.

Así, Pablo Lozano aseguró que si se juega más de la mitad de una competición -el 50% dijo-, la clasificación servirá para determinar ascensos y descensos, y si se juega menos de la mitad, la temporada sería declarada nula, por lo que no habría ni ascensos ni descensos de categoría.