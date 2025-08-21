Cita de alto nivel para el Jerez Industrial frente al Sanluqueño

El fútbol regresa ese jueves al Pedro S. Garrido con un encuentro atractivo, que supondrá un nuevo test importante para el Jerez Industrial en su puesta a punto de cara al inicio de liga el próximo 7 de septiembre ante el Ciudad de Cádiz en el feudo blanquiazul. A partir de las 20:30 horas se verán las caras la escuadra de José Manuel Mena y el Atlético Sanluqueño, de Primera Federación, en un partido que promete ante un histórico de la provincia. Los de Pérez Herrera encaran ya la recta final de su preparación, ya que empiezan a competir el próximo lunes 1 de septiembre contra el filial del Atlético de Madrid.

El preparador jerezano aprovechará la cita para seguir ajustando piezas de cara a la competición doméstica. Hasta el momento, los industrialistas han disputado tres compromisos amistosos y los tres frente a rivales de superior categoría. Abrieron el fuego con el Xerez CD (0-4) en el Trofeo Pedro Garrido, luego perdieron por la mínima ante el Xerez DFC (0-1) el Trofeo de la Copa y la Venencia y en su última cita no pudieron con la Balompédica Lebrijana (0-2) de División de Honor.

La directiva industrialista hace "un llamamiento a la afición para que arrope al equipo desde la grada", en un choque con entradas a cinco euros en las taquillas del campo. "Un precio asequible que busca fomentar la asistencia y llenar de color las gradas en una cita especial para nuestro club", resaltan.

Desde la entidad destacan "la importancia de estos partidos para continuar construyendo un proyecto sólido que devuelva al Jerez Industrial al lugar que merece dentro del panorama futbolístico andaluz".