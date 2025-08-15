Un combativo Jerez Industrial no puede con la Lebrijana (0-2)

Un combativo Jerez Industrial ha perdido su tercer test de la pretemporada en el Pedro Garrido frente a una buena UB Lebrijana, que la próxima temporada peleará por dar el salto a Tercera RFEF, por 0-2 con goles de Monchón y Óscar en la primera mitad. Las altas temperaturas y el mal estado del césped marcaron una cita en la que ambas escuadras dejaron pinceladas de su potencial, aunque se encuentran en pleno proceso de crecimiento de cara al inicio de sus respectivas competiciones.

José Manuel Mena se decantó de salida por un once integrado por Portela, Manuel, Serrano, Benítez, Chaves, Boli, Valero, Alberto, Manu Rojas, Hermi y Samuel, para luego ir dando minutos al resto de jugadores de su plantel. Los industrialistas comenzaron el encuentro, seguido desde la grada por unos 150 espectadores pese al fuerte calor, intentando llevar la iniciativa y a los doce minutos tuvo su primera acción clara de peligro con un disparo de Valero que se marchó alto.

Los lebrijanos le cogieron el pulso al partido pronto. Un lanzamiento de falta directa la mandó Portela a saque de esquina (23') y justo después, Monchón, tras un balón dividido en una acción en la que los locales reclamaron mano, se llevó el esférico para terminar la jugada con un disparo preciso al fondo de la red. 0-1. Minuto 25.

El segundo tanto no tardó en llegar. Únicamente cinco minutos después, Óscar aprovechó un desajuste defensivo de los industrialistas para colocar el 0-2 en el marcador, resultado con el que se llegó al descanso. En el tramo final del primer acto hubo acercamientos por un lado y por otro, pero los futbolistas enfilaron el camino de los vestuarios sin variantes.

En la segunda parte, el Jerez Industrial apretó y buscó recortar distancias mejorando sensaciones y mostrando más carácter frente a un rival que realizó cambios y que acusó también el trabajo acumulado durante la pretemporada. Los de Mena dispusieron de un par de ocasiones claras, como una a bocajarro y otra de Candi, pero les faltó acierto a la hora de la finalización y no encontraron la recompensa del gol.

El tanteador no se movió y el partido sirvió para seguir acumulando minutos y rodaje de cara a una temporada que se presenta ilusionante para un Jerez Industrial que buscará pelear por el ascenso. Hasta el momento, tres derrotas frente a equipos de superior categoría y con mucho más potencial, Xerez CD, Xerez DFC y Lebrijana.