'Sentimiento indomable', lema de la campaña de socios del Jerez Industrial

El Jerez Industrial se quedó la pasada temporada a las puertas del ascenso a División de Honor. Desde ese momento, los acontecimientos se sucedieron y la entidad vive ahora momentos de calma, que pretende aprovechar para crecer y recuperar las categorías perdidas hace ya bastantes campañas. La directiva presidida por Emilio Fernández optó por dar un paso lado para que llegara a la entidad savia nueva. Convocó elecciones y Rubén Fernández fue el único 'valiente' que apostó por asumir las riendas de la entidad.

Amigo personal del expresidente, su línea ha sido continuista. "Lo que funciona mejor no tocarlo", le gusta asegurar. Así, apostó por dar confianza al frente de la plantilla a José Manuel Mena, que llegó al club el pasado curso en una situación delicada tras la marcha de Alberto Orellana y Bruno Herrero, director deportivo y entrenador, respectivamente, y llegó a disputar el play-off de ascenso, pero cayó en semifinales frente al Arcos.

A nivel institucional y de marketing se ha decantado por renovar algunos aspectos y, entre ellos, destaca la imagen que quieren transmitir al exterior de un club histórico. En ese sentido han basado la campaña de socios para la temporada 25/26 que acaban de lanzar y con la que pretenden recuperar masa social, fundamental para que el proyecto siga adelante con las máximas garantías.

Con el lema de su campaña pretenden tocar la fibra de sus aficionados. 'Sentimiento Indomable' resume a las mil maravillas la idiosincrasia de una entidad que vivió tiempos mejores, pero que nunca se rinde. La frase, para los dirigentes blanquiazules, resume "la historia, el orgullo y la esencia de una afición que no entiende de categorías".

El objetivo no es otro que "reunir al mayor número de industrialistas posibles y también abrir las puertas a quienes quieran sentir la esencia del fútbol de verdad, del fútbol de toda la vida. La campaña busca no solo aumentar el número de socios, también reforzar el vínculo entre el equipo y la ciudad".

Las imágenes promocionales de la campaña, en las que se combinan recuerdos históricos y la pasión de la grada, evocan "la fuerza de un sentimiento que se transmite de generación en generación. Fiel, fuerte, indomable' es más que un eslogan, es la forma en la que el Jerez Industrial entiende el fútbol y la vida", confiesan.

Precios de los distintos carnés de socios del Jerez Industrial.

El club ofrece distintas modalidades de carnés "para adaptarse a todos los bolsillos y circunstancias, desde el oro, que cuesta 200 euros, y el protector, 150, hasta el general (80) y el infantil, únicamente diez. Además, hemos lanzado abonos especiales para estudiantes (25), simpatizantes (10) y otro a 50 euros para quien sin ser socio del club puede asistir a todos los encuentros como local".

Los carnets ya se pueden adquirir en la sede del club todos los martes de 19:00 a 21:00 así como en los días en los que el equipo dispute algún partido en el Pedro Garrido.