Cita clave en Canarias para el CTM Jerez femenino de la Liga Iberdrola

Tras el empate a tres de la semana pasada del CTM Jerez femenino de la Liga Iberdrola ante el Tramuntana, obtener el triunfo en Canarias es imprescindible para el cuadro jerezano de cara a seguir en la lucha por mantener la máxima categoría nacional en el año de su debut. El CTM Jerez viaja, con el presidente Sebastián Guerrero al frente, con la idea de regresar de las islas con una victoria, que les daría todo un balón de oxígeno. Las anfitrionas todavía no han sumado puntos en los seis partidos disputados. El choque se disputa este sábado (16:00 horas) ante el Tabor-Arafo Somosidentidad en el Colegio Andrés Orozco de Arafo. Ariadna Arrocha Hernández será la encargada de arbitrar el encuentro.

El equipo masculino de División de Honor Nacional tiene un doble compromiso, este sábado se enfrenta al Linares y el domingo al cuadro granadino de Vegas de Genil. Dos citas también importantes para seguir progresando.

En Liga Andalucía, el Chematm se desplazará hasta Sevilla para competir contra el Híspalis TM y el Maxcolchón viajará a Chiclana en la jornada del domingo para disputar su compromiso liguero contra el Chiclana TM. En Súper, el Mesón Alcazaba recibe en Pío XII al Tartessos de Sanlúcar de Barrameda, El Plus Asesores al Ubrique y el Goframa al Bahía de Cádiz. Por su parte, los más pequeños de División de Honor Andaluza también juegan en casa contra Los Toruños.