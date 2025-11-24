Punto que sabe a poco para el CTM Jerez femenino de Superdivisión Nacional

El CTM Jerez femenino de Superdivisión Nacional Liga Iberdrola sumó un punto ante el Tramuntana catalán en un duelo que acabó con empate a tres que mantiene a las jerezanas fuera de los puestos de descenso. En Pío XII, el equipo jerezano realizó un gran partido, con una extraordinaria actuación de la japonesa Moana Nakamichi con dos victorias particulares a la que se sumó el triunfo de la francoargentina Camila Argüelles. Abril González fue la tercera jugadora del trío titular, aunque si suerte este fin de semana.

El partido arrancó con el primer punto a favor de las de Figueres con triunfo parcial de Charlotte Carey por 3-0 ante Argüelles (11-8; 12-10 y 11-6). Empataba el CTM Jerez en jun sufrido duelo entre Nakamichi y Jeanne Robbes, con triunfo para la japonesa por 3-2 (11-9; 10-12; 2-11; 11-9 y 7-11). Jana Riera ponía el 1-2 en el marcador superando a Abril González y posteriormente Nakamichi subía el 2-2 venciendo a Carey por 3-1. Las jerezanas se colocaban por delante con el parcial de Camila Argüelles sobre Jana Riera (3-0), pero Abril González caía frente a Robbes (3-0), para el 3-3 definitivo.

Por su parte, el equipo masculino de División de Honor perdía 6-0 en Canarias frente al Tabor Añavingo pese al empuje de José Manuel Caro, Luis Lobato y Pablo Vigo. Los jerezanos son penúltimos con 2 puntos y a 4 de la salvación. Y en Primera, triunfo frente al Labradores sevillano, que ocupa el liderato del grupo, por 4-2 con una extraordinaria actuación grupal liderada por el egipcio Hamza Khaled, Alberto Ramírez y Javier Galan Jr .con un punto de los jerezanos y dos del egipcio.

En liga Andalucía, el ChemaTM vio el debut de Fernando Izquierdo en su vuelta a la competición con dos victorias particulares que, acompañado por Mercedes Fernández y Kurt Larson, se adjudicaron la victoria por 5-1. El Maxcolchón cedió frente al líder, San José de Sevilla, por 5-1 con una buena actuación de los jerezanos Carlos Samano, Claudia Reynaldo y Daniel García. En División de Honor Andaluza, partido complejo frente El Puerto, donde los jerezanos Fernanda Guajardo, Salvador San Ignacio e Ismael Estévez cedieron por 6-0.