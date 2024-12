Las conclusiones del técnico del Xerez Toyota tras la primera vuelta

El Xerez Toyota Nimauto ha echado el telón a un 2024 notable, que se quedó a las puertas de ser excepcional después de quedarse a un pasito del ascenso a Segunda División. Los azulinos terminaron la temporada regular en el Grupo 5 de Segunda B segundos con 77 puntos en 30 partidos, ganaron 25, empataron 2 y perdieron 3, con un tramo final de competición en el que llegaron a encadenar más de 20 encuentros sin perder. En la fase de ascenso, dejaron en la cuneta a ElPozo Murcia B y Ciudad de Móstoles con una remontada épica en la cancha de los madrileños, y cayeron ante el potente Lugo.

El pasado ejercicio, el equipo xerecista concluyó la primera vuelta en la segunda posición, con 34 puntos en 15 partidos, 11 triunfos, 1 empate y 3 derrotas (88 goles a favor y 50 en contra) y esta campaña ha repetido plaza, pero con una unidad más, 35, las mismas 11 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Los azulinos afrontaron el último compromiso del año y de la primera fase de la liga ante el filial del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en Vista Alegre con un punto de ventaja sobre el líder, ElPozo B, pero perdieron (3-1) y su rival más directo goleó al colista (7-1) y les arrebató el título honorífico de campeón de invierno.

Para Isco Torres, técnico de la escuadra azulina, llega el momento de hacer balance y de sacar conclusiones y resalta: "La primera vuelta no ha sido mala, comenzamos con un nivel de exigencias alto porque todo el mundo esperaba mucho de nosotros, incluso nosotros mismos, después de lo conseguido la temporada pasada y la gran campaña que se hizo. Las exigencias tenían que ser mayores y eso se ha notado en el ambiente, los propios rivales nos tienen incluso como una referencia y cuando se enfrentan a nosotros plantean en parte los partidos diferente a lo que es su forma de jugar, es algo para lo que tenemos que estar preparados porque esto va a continuar igual".

Respecto a los números logrados por los suyos, el isleño recuerda que "haciendo una comparación con la del año pasado, la primera vuelta ha sido mejor, pero, claro, es cierto que la segunda parte de la competición de la campaña anterior fue espectacular, eso es difícil de igualar porque conseguimos 14 victorias y solo concedimos un empate en la fase regular. Pero, bueno, eso no me preocupa, lo que sí me gustaría es que el equipo mantenga una línea ascendente de juego y resultados, igual que el curso pasado, que nos permita llegar a la parte importante de la liga y al play-off si nos clasificamos con las mayores garantías".

El entrenador azulino es autocrítico y avisa: "Es cierto que tenemos que mejorar en muchas cosas, no únicamente a nivel técnico-táctico o en lo meramente deportivo, también en el aspecto que acompaña a todo esto, también en aspectos extradeportivos. Es importante hacer un grupo sólido y unido y en ello estamos. Han llegado incorporaciones nuevas este verano y jugadores que ya no están y cuando esto ocurre, evidentemente, uno de los empeños de un cuerpo técnico es el formar una gran familia, un gran grupo. Lo estamos consiguiendo y eso se debe reflejar en la segunda vuelta".

Por último, admite igualmente que les resta "tiempo por delante, aunque me hubiera gustado irnos al parón en la primera posición, en lo más alto, pero no pudo ser. El último partido disputado con la derrota se ha convertido en un toque de atención para salir mucho más concentrados en todo lo que resta".