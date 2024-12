El Xerez Toyota Nimauto se deja el liderato en Vista Alegre (3-1)

Duro revés para cerrar 2024 y la primera vuelta. El Xerez Toyota Nimauto perdió este sábado en Vista Alegre en su visita al filial del Córdoba Patrimonio de la Humanidad por 3-1 y se dejó también en el pabellón califal el liderato del Grupo V de Segunda B, que regresa a manos de ElPozo, que goleó al colista Real Sociedad Pantera por 7-1. Los murcianos son primeros con 37 puntos y los azulinos, segundos con 35. La tercera plaza es de Avanza Jaén con 34, que también hizo los deberes y superó sufriendo y por la mínima al A.D.Y.O. Asociación Deporte Y Ocio, penúltimo clasificado.

Cordobeses y xerecistas disputaron un derbi equilibrado, que se decantó del lado blanquiverde por la falta de acierto de los azulinos, que perdonaron en exceso y acusaron la baja a última hora de su goleador Álex Constantino. El filial se adelantó a los 17 minutos con un gol de penalti transformado por Usero, después de que los xerecistas fallesen otro a su favor y no acertasen a anotar hasta tres opciones muy claras, y con ese resultado se llegó al descanso. Tras la reanudación, Aranda hizo el 2-0 (26'), Chano recortó distancias (2-1, 33') y Aranda firmó su doble en los últimos instantes, 3-1.

Isco Torres, técnico de los xerecistas, ha explicado sobre la derrota que "ya lo habíamos avisado, que sería un partido complicado, ante un muy buen equipo, integrado por gente joven con mucho talento, y lo cierto es que nuestro equipo no estuvo mal. Lo peor de todo fue el resultado y no saber leer algunas situaciones de juego en momentos puntuales".

Bajo su punto de vista, su equipo "no entró bien al partido, nos centramos mucho en la parcela defensiva y ahí cumplimos a la perfección, taponamos todas las opciones de salida del rival con pívot, que era su mayor fortaleza. En ataque nos faltó un poquito de fluidez, de claridad, para ir progresando y llegar a la zona de finalización. Mediada la primera mitad comenzamos a ver las cosas con más claridad y a generar ocasiones, pero nos faltó, como he comentado, finalización, nos faltó acierto en el último pase o a la hora de tomar las decisiones. A última hora también se nos cayó nuestro goleador y nos lastró porque Constantino es el jugador que ve puerta con más facilidad, pero no debe ser excusa porque tenemos a otros jugadores que también pueden anotar".

Bajo su punto de vista, "esa falta de acierto fue determinante porque eso te complica muchas las cosas en esta categoría, hay que disparar a puerta, llegar y finalizar porque permites al rival que se crezca. Muestra de lo que digo es que dispusimos de un penalti con 0-0 cuando el equipo mejor estaba y lo erramos y luego también tuvimos varias oportunidades más antes de que ellos se adelantan de pena máxima en una de sus llegadas. Fue un reflejo de lo que sufrimos, un quiero y no puedo. Llegábamos y no conseguíamos finalizar y el rival sí que lo hizo".

En la segunda parte, relata Isco, "quedaba todo por decidir, salimos bien, intentando generar y llevando el mando, pero en una acción a balón parado nos hicieron el 2-0. El equipo no se hundió, a falta de nueve minutos pasamos a jugar con portero-jugador y trabajamos con paciencia, aunque Andresito se lesionó en la primera parte y sólo nos quedó un zurdo, marcamos el 2-1, pero no pudo ser. Era muy complicado con la falta de finalización y en el último minuto, ya a la desesperada, nos hicieron el 3-1 definitivo. Nos queda mucho trabajo por delante, hay que mejorar y olvidar el partido porque nos lastró no finalizar".