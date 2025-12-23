El CTM Jerez celebra el I Torneo de Navidad para Personas con Párkinson

El Club Tenis de Mesa Jerez ha organizado con gran éxito el I Torneo de Navidad para Personas con Párkinson, en la Asociación de Párkinson Jerez, una iniciativa pionera que aunó deporte, convivencia y superación personal en un ambiente cargado de ilusión y espíritu navideño. El torneo contó con la participación de once jugadores, que demostraron sobre la mesa no solo su destreza deportiva, sino también un admirable ejemplo de constancia, esfuerzo y pasión por el tenis de mesa como herramienta de bienestar físico y social.

En el apartado competitivo, el título de campeón fue para Manuel Moreno, que se proclamó vencedor tras una destacada actuación a lo largo de toda la competición. El subcampeonato fue para Antonio Salas, mientras que el tercer puesto lo ocupó Antonio del Valle, en cuarta posición finalizó Manuel Lechuga, completando así un cuadro de honor muy disputado.

Más allá de los resultados, el torneo destacó por su carácter inclusivo y humano, poniendo en valor la importancia del deporte adaptado y su impacto positivo en la calidad de vida de las personas con Párkinson. Desde el CTM Jerez se subrayó la intención de dar continuidad a este tipo de iniciativas, consolidando el evento en futuras ediciones.

El I Torneo de Navidad para Personas con Párkinson dejó una jornada emotiva, ejemplar y llena de valores, en la que el tenis de mesa se convirtió, una vez más, en un motor de integración y esperanza.