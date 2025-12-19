El CTM Jerez, presente en el Eurotalents Development Camp III de Croacia

La localidad croata de Vrsar está siendo escenario de una nueva edición del Eurotalents Development Camp III, una de las concentraciones de mayor prestigio del tenis de mesa europeo, organizada por la European Table Tennis Union (ETTU). El Club Tenis de Mesa Jerez cuenta con una destacada representación en este evento internacional, ya que Javier Galán, jugador de la entidad jerezana, ha sido seleccionado por la ETTU para participar en esta concentración junto a algunos de los jóvenes talentos más prometedores de Europa. Esta convocatoria supone un importante reconocimiento al trabajo y la progresión deportiva del jugador, así como a la labor formativa que se desarrolla desde el club.

Asimismo, José Javier Galán, también miembro del CTM Jerez, ha acudido a la cita como responsable técnico, reforzando la presencia de la entidad jerezana en un programa de máximo nivel continental y subrayando la calidad del trabajo técnico que se viene realizando en Jerez.

La participación en el Eurotalents Development Camp permitirá a Javier Galán continuar su formación de alto rendimiento, compartiendo entrenamientos y experiencias con deportistas de distintos países, en un entorno de máxima exigencia que contribuirá a su crecimiento deportivo y personal. Este doble protagonismo del CTM Jerez en una concentración europea de primer nivel vuelve a situar al club y a la ciudad de Jerez de la Frontera dentro del panorama internacional del tenis de mesa, poniendo en valor el esfuerzo y la dedicación de sus deportistas y técnicos.