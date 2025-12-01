Excelente y épico triunfo del CTM Jerez femenino de la Liga Iberdrola en Canarias

El CTM Jerez de la Liga Iberdrola ha logrado un importante triunfo en este fin de semana en Canarias.

El equipo femenino del CTM Jerez de la Liga Iberdrola ha conseguido este fin de semana un magnífico triunfo frente al Tabor Añavingo canario que permite al equipo jerezano salir de la zona de descenso. Dos puntos de Moana Nakamichi, la jugadora japonesa, un punto de Camila Argüelles y otro de Abril González, para cerrar con un 2-4 un intenso y emocionante encuentro.

Abrió el partido Camila contra Paula Medina, ganando por 3-0, (11-6, 11-7 y 14-12), poniendo el primer punto para la escuadra jerezana. El segundo partido nuestra jugadora Moana Nakamichi se enfrentó a la veterana María Vintila consiguiendo el segundo punto con unos parciales 11-1, 11-4 y 11-4.

La japonesa Moana Nakamichi demostró un alto nivel en Canarias.

En el tercer choque, Abril González se enfrentó a la colombiana María Fernanda Perdtmo y remontó un 2-0 en contra, pero no pudo imponerse en el quinto juego, consiguiendo la colombiana el primer punto para las tinerfeñas. Con la ventaja para las jerezanas en el marcador (2-1), saltó a la cancha Moana, a la que sorprendentemente Paula se lo puso muy complicado perdiendo la nipona los dos primeros sets por 11-5 y 11-7, pero se sobrepuso y logró la victoria al adjudicarse los tres sets restantes por 11-6, 11-4 y 11-9 en el quinto.

Ya el equipo jerezano tenía el empate en el marcador, pero quería el triunfo para dar un salto en la clasificación y despegarse de los puestos de descenso. Camila Argüelles salió a la mesa muy motivada contra la colombiana Perdomo, consiguiendo el primer set, pero no pudo sumar el cuarto punto para conseguir la victoria del encuentro y perdió 3-1.

Con el tanteo global 3-2 para las jerezanas, Abril González se enfrentó a María Vintila consiguiendo una victoria por 3-0 con el marcador de 11-5, 11-5 y 11-9 dando el cuarto punto y la victoria para el CTM Jerez, con estos dos puntos conseguidos se posicionan en el puesto séptimo de la clasificación general.

Clasificación de la Liga Iberdrola Superdivisión femenina.

Doble derrota del equipo masculino de División de Honor Nacional

El equipo masculino de División de Honor Nacional masculina sigue estancado en los puestos bajos de la clasificación tras cosechar dos derrotas frente al Linares y al equipo de Vegas de Genil, por 6-0 y 4-2, donde Gabriel Cabezas y Ahmed Bello fueron fijos en el fin de semana y David Muriel y Alberto Ramírez, otro jugador de la casa que debutaba en la categoría, entraron en liza el domingo frente al equipo granadino.

En Liga Andalucía, el Chematm se adjudicó una gran victoria por 6-0 frente al equipo sevillano del Híspalis y el Maxcolchón se trajo una derrota de su visita a Chiclana por 5-1. En Súper, el Mesón Alcazaba cayó ante el Tartessos sanluqueño por 4-2, un partido en el que Abdula Opeyemi fue el mejor de los jerezanos con dos victorias particulares, mientras Salvador de la Barrera y Alejandro Galán siguen creciendo en la competición.

El Plus Asesores venció al Ubrique TM por 5-1con una magnífica actuación del equipo, con Claudia Reynaldo, Luis Caballero y Fernanda Guajardo realizando un encuentro redondo. El Goframa sigue sufriendo en esta dura liga y no pudo superar al Bahía de Cádiz, con el que cedió por 6-0 con Franky Benítez, Pablo Lara y el debutante Paco Mariscal sin suerte.