El CTM Jerez femenino logra su primer triunfo en la Liga Iberdrola en Linares

Jornada histórica para el CTM Jerez, el equipo femenino de la Liga Iberdrola ha logrado su primera victoria. El fin de semana traía una jornada doble de competición, viernes y domingo. En la primera cita, la escuadra jerezana recibía al Hujase de Jaén y por Pío XII pasó un ciclón, que ganó por 4-0 a las jerezanas. Las ganas por el estreno en casa no fueron suficientes para competir de tú a tú en este partido. El conjunto jiennense se presentó con tres olímpicas y mostró un nivel altísimo de juego.

En el partido del domingo, el CTM Jerez demostró en Linares que va a dar mucha guerra pese a su corto presupuesto (4-2). La japonesa Mayuka fue la estrella del fin de semana, sumando dos victorias parciales que dieron dos puntos a las jerezanas. Camila con otra y Abril González con la cuarta otra lograron la primera victoria global en la liga, que permite a las de Jerez sumar los dos primeros puntos de la clasificación.

En el plano masculino, en ausencia de competición del equipo de División de Honor, el cuadro de Primera Nacional copó el protagonismo. Recibía al Mercantil de Sevilla, al que venció por 5-1, con dos puntos de Hamza Khaled, dos de Pablo Vigo y uno de Javier Galán Jr. en su vuelta a la competición.

En Liga Andalucía, victoria del Chematm en Barbate, que lo aúpa a la primera plaza de la clasificación, por 5-1, en una cita en la que Félix Rosado, Kurt Larson y Luis Lobato demostraron que van a ser uno de los grandes favoritos para conquistar el liderato. El Maxcolchón cedió por la mínima frente al Híspalis de Sevilla, con Carlos Samano anotándose dos victorias personales y Luis Caballero otra, que sirvió para meter al equipo en el dobles final, dobles que terminaron cediendo. La tercera jugadora fue Claudia Reynaldo, que en esta ocasión no pudo sumar.

En Superandaluza, nueva victoria por 5-1 del Mesón Alcazaba, que se afianza en lo alto de la clasificación con una magnífica actuación de Abdulai, de Salvador de la Barrera y de Alejandro Galán. El Plus Asesores se anotó un buen triunfo frente al Tartessos de Sanlúcar por 5-1, en un partido en el que la familia García demostró su crecimiento. Dani García, Sofia García y Dunia García fueron los tres protagonistas del fin de semana en su equipo. El Goframa, por su parte, no pudo superar al Portuense, cediendo por 5-1 pese a la buena actuación de Juan Carlos Rojas, Gabriel Cordón y Pedro Alberto Frenández.