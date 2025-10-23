Día histórico: el CTM Jerez Femenino de la Liga Iberdrola debuta en Pío XII

El viernes 24 de octubre de 2025 será recordado en el CTM Jerez como una de esas fechas escritas en letras mayúsculas en la historia del club, ya que el equipo de superdivisión femenina (Liga Iberdrola) disputará en las instalaciones de Pío XII su primer partido en la máxima competición. La entidad club está trabajando al máximo para que todo salga perfecto y la sede jerezana luzca como merece tal efemérides.

El conjunto femenino afronta este fin de semana un doble compromiso. Este viernes recibe al Hujase de Jaén a las 17:00 horas y el domingo se desplazará a Linares para el segundo encuentro de este doble compromiso establecido por la Real Federación Española para este fin de semana. Dos grandes equipos jiennenses que pondrán muy complicado a las jerezanas sumar alguna victoria.

En cuanto a la actualidad masculina, y teniendo en cuenta que el cuadro de División de Honor masculina no juega, toma el testigo el equipo de Primera Nacional masculina con el encuentro que se disputará en Pío XII contra el Círculo Mercantil de Sevilla este sábado por la tarde a las 17:00 h.

En liga Andalucía, el Chematm se desplazará a Barbate con la intención de sumar una nueva victoria que le siga manteniendo en lo más alto de la clasificación y el Maxcolchón recibe al Híspalis de Sevilla. En Súper Andaluza el Mesón Alcazaba hace de anfitrión al Ubrique, el Plus Asesores se desplazará a Sanlúcar y el Goframa recibe en casa al equipo del Portuense.

El club pide a los aficionados que se acerquen hasta el pabellón para seguir estos atractivos compromisos tanto este viernes como el sábado para arropar a los jugadores.