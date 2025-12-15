Doble derrota del CTM Jerez de la Liga Iberdrola ante los duros UCAM y Priego

El equipo masculino del CTM Jerez de División de Honor Nacional era el conjunto al que más le estaba costando encontrar la senda de la victoria esta temporada, ya que se estaba hundiendo en la clasificación de forma peligrosa. Este fin de semana ha dado un paso al frente y ha conseguido el primer triunfo frente al Portuense por 5-1 con una gran actuación de Ahmed Bello, Hamza Khaled y Gabriel Cabezas. Con estos puntos, los jerezanos se quedan a dos victorias de salir de la zona de abajo.

Por su parte, el equipo femenino de la Liga Iberdrola ha cosechado dos derrotas en esta jornada con doble compromiso frente a los duros UCAM Cartagena y Priego de Córdoba, dos de los dos mejores equipos de la competición y llamados a pelear por el título de liga a final de temporada.

En Primera Nacional Femenina tres derrotas que dejan en mitad de tabla a las jerezanas, que rozaron la victoria frente a San José para terminar cediendo por 4-3. Tras ese partido, 6-0 contra Labradores e idéntico resultado frente a Novacártama. Dunia García, Claudia Reynaldo y Fernanda Guajardo compusieron el trío titular de esta concentración y el cuadro masculino de esta categoría sufrió igualmente un duro revés por 5-1 frente al Málaga TM, con Pablo Vigo, Abdulá y Javier Galan Jr como trío titular. El punto fue anotado por Javier en un gran partido del canterano.

En cuanto a los equipos de Liga Andalucía, el ChemaTM cuajó un buen partido con victoria en el dobles por 4-3 frente a un duro Bahía de Cádiz, con una gran actuación de Fernando Izquierdo, que sigue recuperando su nivel poco a poco, y que estuvo bien acompañado por Kurt Larson y Félix Rosado. El Maxcolchón cedió en casa frente al Portuense por 2-4, donde Carlos Samano fue el líder del equipo con dos victorias y estuvo acompañado por Dunia y su padre Daniel García.

El Mesón Alcazaba también dio un paso adelante al deblogar al líder, el Portuense, por 4-3 en el dobles final con la aportación de Javier Galán y los ya habituales Alejandro Galán y Salvador de la Barrera. El Plus Asesores cayó 4-3 en Sanlúcar, sumando un punto en un equipo -Luis Caballero, Miguel Caballero y Curro Bermejo- que vendió cara la derrota. El Goframa cedió por 6-0 en El Puerto, donde Pilar Delage, Salvador San Ignacio y David Medina siguen mejorando para tomarle el pulso a la liga. Por último, en División de Honor derrota por 4-2 frente al equipo de Lebrija con una grana actuación de Tato, Fernanda Guajardo e Ismael Estévez.