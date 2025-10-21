Paliza del Baloncesto Xerez al Dos Hermanas y derrota del UB Jerez en Córdoba

Cara y cruz para los representantes jerezanos en la Liga N1 de baloncesto femenino. El Xerez sigue intratable y tras superar ampliamente al Dos Hermanas por 87-37 (nada menos que cincuenta puntos de ventaja) se mantiene en lo más alto de la clasificación, mientras que el UB Jerez perdió en su visita al Córdoba CB y se queda a mitad de tabla.

El Xerez Club Deportivo Baloncesto continúa demostrando su excelente estado de forma en este arranque de temporada. Las de Trini Bou firmaron una nueva exhibición colectiva ante el CB Ciudad de Dos Hermanas, imponiéndose con autoridad por 87-37 en el Pabellón Ruiz-Mateos, en un encuentro dominado de principio a fin por el conjunto azulino. Desde los primeros minutos, el Xerez marcó el ritmo con una defensa asfixiante y rápidas transiciones que pronto abrieron brecha en el marcador. La intensidad y la rotación constante del banquillo permitieron mantener un nivel altísimo durante los 40 minutos, sin dar opción al rival.

La gran protagonista del partido fue Sheila Valencia, que firmó una actuación sobresaliente con 19 puntos, 12 rebotes y 30 de valoración, siendo un auténtico referente en ambos lados de la pista. También brilló Eva de Meyer, muy sólida en la pintura con 16 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias para 23 de valoración, consolidándose como una de las piezas más consistentes del equipo.

El UB Jerez perdió sus opciones de triunfo en el último cuarto.

El equipo jerezano cerró el encuentro con un espectacular 58% en tiros de dos y una defensa coral que limitó al conjunto nazareno a solo 37 puntos, confirmando el excelente trabajo colectivo del grupo. Con esta victoria, el Xerez Club Deportivo Baloncesto mantiene su pleno de triunfos en la Liga Nacional N1 Femenina y se afianza en la zona alta de la clasificación. El club ha dedicado el triunfo al "padre de nuestra jugadora Alejandra Linares. Todo el equipo, que es también su familia, está con ella y le envía un mensaje de apoyo y ánimo en este momento tan difícil". El Xerez visitará este próximo sábado 25 a las 20:00 al CD San Ginés en el pabellón municipal Ginés con el objetivo claro de seguir sumando buenas sensaciones y consolidar el gran momento del equipo en el comienzo temporada.

El UBJ regresa de vacío

El UB Jerez, también de la Liga N1, se desplazaba a la capital cordobesa para medirse al Córdoba CB, uno de los aspirantes a ocupar los puestos altos de la clasificación. El cuadro jerezano no pudo sumar la segunda victoria de la temporada, cayendo por 73-52. El inicio del partido fue intenso, con un equipo local que impuso el ritmo y logró abrir una ligera brecha en el marcador. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, las jerezanas reaccionaron en el segundo período, mejorando en defensa y moviendo la bola con criterio, lo que les permitió ganar el parcial y marcharse a vestuarios con una diferencia de 8 puntos abajo y con la sensación de poder seguir compitiendo por el partido.

Clasificación.

Tras el intermedio, el UB Jerez redujo la desventaja a sólo tres puntos gracias a un gran trabajo colectivo, Sin embargo, todo se vino abajo en el último período, las cordobesas elevaron su nivel de juego y sentenciaron el partido con un resultado de 73-52. "Aunque el resultado no fue el deseado, las sensaciones fueron muy positivas, demostrando carácter, entrega y actitud para competir de tú a tú frente a rivales de gran nivel", señalan desde el club. La próxima jornada será frente al Baloncesto Sevilla el sábado 25 de octubre a las 19:30 horas.