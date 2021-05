El deporte llora la muerte del presidente del Jerez Industrial Pedro Garrido

El fútbol jerezano y provincial está de luto desde la noticia de la muerte del presidente del Jerez Industrial Pedro Garrido Gómez, fallecido este lunes 10 de mayo a los 48 años de edad víctima de un accidente laboral en Rota.

Desde que se ha conocido la noticia, son muchísimos los clubes -de la ciudad, de la provincia e incluso de otras localidades fuera de Cádiz- que han mostrado sus condolencias por la muerte del dirigente blanquiazul; así como políticos como la alcaldesa Mamen Sánchez, el concejal de Izquierda Unida y amigo personal, Raúl Ruiz-Berdejo, y el Partido Popular; entrenadores que han coincidido con él en la entidad, la cantera del Juventud Jerez Industrial, donde también ha dejado una huella imborrable, y muchas otras personalidades vinculadas al mundo del deporte.

La Real Federación Andaluza de Fútbol ha expresado su pésame en sus redes sociales, al igual que han hecho muchos clubes, tanto de la ciudad como de la provincia. Equipos modestos de la ciudad como el San José Obrero, el Sherry Atlético (donde además juega su hijo, Pedro), así como el Xerez Club Deportivo y el Xerez Deportivo FC también han querido mandar un mensaje de cariño a toda la familia industrialista.

Se han unido igualmente clubes de toda la provincia, como el Cádiz CF, Arcos, El Torno (que hizo un minuto de silencio antes de su entrenamiento), Chiclana Industrial, UD Roteña, CD Rota, Trebujena, Bazán, Guadiaro (estuvo el pasado sábado en La Unión viendo la victoria del Jerez Industrial), Puerto Real, Los Barrios, Atlético Antoniano, Villamartín o el CD Rociana (Huelva)... e incluso de otras disciplinas deportivas como el Virgili (fútbol sala) y el Jerez Natación Máster.

La alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, también ha mostrado su dolor por el fallecimiento del presidente industrialista. La regidora publicaba en sus redes sociales el siguiente mensaje: "Conmocionada por el fallecimiento de Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial. Una persona comprometida con la ciudad no sólo en lo deportivo, sino en todo lo relacionado con Jerez. Todo mi cariño y afecto a su familia, amigos y a todo el equipo del Jerez Industrial. DEP".

Muy afectado estaba Raúl Ruiz-Berdejo, industrialista de pro y amigo personal de Garrido: "Recibir una llamada que te atraviesa el alma, que te sacude y te deja en estado de shock. No consigo salir de la conmoción desde que fui informado de la trágica noticia. Pedro era Presidente del Jerez Industrial. Pero, por encima de todo, una buena persona. Hace unos días coincidimos. Estaba muy ilusionado con la marcha del equipo. Quedamos en vernos en el partido decisivo, con la esperanza de poder celebrar ese ascenso por el que tanto había luchado. No es justo, amigo mío. No lo es. Pedro deja una maravillosa familia y un buen puñado de amigos, porque a la gente como él es inevitable no acabar queriéndola. Todavía no he salido del shock. Espero que se aclaren las circunstancias del accidente que ha truncado su vida. Y que se depuren las responsabilidades que se tengan que depurar. Mi abrazo sincero a sus familiares y amigos, así como a la gran familia del Jerez Industrial. Descansa en paz, compañero".

También el portavoz del Partido Popular, Antonio Saldaña, ha hecho una mención a título particular, al igual que el exentrenador industrialista José Manuel Mena o la peña Xerecistas por el Mundo. El PP también ha realizado un comunicado trasladando "su pesar por el fallecimiento" del presidente industrialista. "El PP de Jerez, con su presidenta María José García-Pelayo y su portavoz Antonio Saldaña al frente, traslada su pésame a la familia, a los amigos y a toda la familia industrialista, cuyo club ha presidido Garrido en los últimos años. Lamentamos la dramática y repentina pérdida de este joven jerezano tan comprometido con Jerez y con el fútbol de la ciudad".