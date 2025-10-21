Derrota con sabor a victoria del CTM Jerez masculino ante el potente Alcalá la Real

El CTM Jerez masculino de División de Honor se midió este pasado fin de semana al Alcalá la Real en Pío XII, llevando el partido al dobles de desempate con una magnífica actuación de Ahmed Bello, Gabriel Cabezas y Luis Lobato, cediendo por 4-3 frente a un equipo durísimo. En Primera Nacional, doble desplazamiento a Murcia con una victoria y una derrota por 4-2. En esta ocasión Pablo Vigo, José Manuel Caro y David Muriel fueron los elegidos por Javier Galán para este doble compromiso. Victoria frente al Altiplano Yecla por 4-2 y derrota por 4-2 frente CTM Murcia Revysport.

El equipo femenino de la máxima categoría del tenis de mesa nacional no tuvo jornada, pero sí el de Primera Nacional. Se disputó la primera concentración en la localidad sevillana de San José de la Rinconada. Las jerezanas disputaron cuatro encuentros, ganando tres y cediendo uno en el punto de desempate. Dunia García, Sofía García, Fernanda Guajardo y Claudia Reynaldo, llevadas desde el banco por Daniel García, completaron un fin de semana extraordinario, destacando las 8 victorias de 8 posibles de la jerezana Claudia Reynaldo.

Tres victorias en cuatro partidos para el Primera Nacional femenino en San José de la Rinconada.

En Liga Andalucía, el ChemaTM realizó un gran encuentro en Sanlúcar de Barrameda con Javier Galán Jr, Abdulai Fatai y Félix Rosado, sumando tres puntos en su visita a los sanluqueños con un marcador final de 5-1. El Maxcolchón recibió al equipo de El Puerto, cediendo por 4-2 con una gran actuación de Abril González, que sumó las dos victorias locales. Estuvo acompañada por Daniel García y Carlos Samalo.

En Súper Andaluza, el Mesón Alcazaba se desplazó a El Puerto, donde cedió por 4-2. Las victorias jerezanas fueron de Salvador de la Barrera y de José Pulido. El Plus Asesores perdió en el punto de desempate en un partido cargado de emociones frente al Bahia de Cádiz con Claudia Reynaldo, Fernanda Guajardo, Curro Bermejo y Antonio Vázquez en acción y sólo faltó algo de suerte. El Goframa perdió por 6-0 en Sanlúcar con Pilar Delage, David Bellido y Salvador San Ignacio.

El Jerez Promesas de División de Honor Andaluza se desplazó al Puerto de Santa María para jugar contra el Portuense. Los 'pequeñines' jerezanos, pese a ceder por 6-0, dejaron buenos detalles. Hugo de la Flor, Álvaro García y Eidan Santacruz formaron el trío titular acompañados por Sergio García en el banquillo.