El UB Jerez se impone con autoridad al Baloncesto Sevilla (72-41)

El UB Jerez de la Liga Nacional N1 Femenino progresa adecuadamente en el tramo inicial de la competición y este sábado en el Pabellón de Deportes de Chapín se ha impuesto de forma contundente al CD Baloncesto Sevilla por 72-41 en una cita en la que fue superior al rival y en ningún momento le dio opciones.

Desde el pitido inicial, las jerezanas dominaron el juego, imponiendo un alto nivel defensivo desde la salida del balón y consiguiendo un parcial de 16-6 en el primer período. En el segundo cuarto aumentó el ritmo un poco más y ante el desconcierto del conjunto rival, que no supo reaccionar, aumentó la renta en el marcador para llegar al descanso con una ventaja de 22 puntos.

Tras el paso por vestuarios, la concentración no decayó y el UB Jerez no dejó de presionar y jugar con ritmo y la diferencia aumentó hasta los 37 puntos a pesar del bajo porcentaje de acierto. En el último cuarto, las sevillanas no bajaron los brazos, siguieron peleando con coraje y se llevaron el parcial a su terreno ante un conjunto local que ya bajó el ritmo en los últimos minutos de partido (72-41).

El equipo sigue trabajando en buena línea, los resultados van llegando y las destacadas en esta oportunidad fueron María Lozano (31 de valoración), Ana Toro (16) y Violeta Bernal (9). La próxima jornada se mide al CD Colegio Claret, el domingo 2 de noviembre a las diez de la mañana.