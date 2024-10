Descubierta en Jerez la referencia más antigua en español a un partido de fútbol

Jerez/El origen del fútbol en nuestro país ha sido históricamente un asunto que sigue generando todavía a día de hoy cantidades ingentes de polémica y controversia. Son muchas las ciudades que han puesto sobre la mesa argumentos con los que reclamar el prestigio y el reconocimiento de ser el lugar en el que se dieron las primeras patadas a un balón de fútbol. Pese a ello, en este complejo y confuso rompecabezas se han ido colocando en los últimos años nuevas piezas que han ayudado a ordenarlo y a tener un conocimiento más exacto de su verdadera evolución.

A la pieza clave inicial, que es el decanato del Huelva Recreation Club, cuya trayectoria se ha mantenido ininterrumpida desde 1889, se fueron acoplando otras como la irrupción del Sevilla Foot-ball Club un año después, que constituyó la primera entidad dedicada en exclusiva al balompié, y el primer partido entre dos clubes españoles protagonizado el 8 de marzo de 1890 por estos dos clubes en Sevilla.

La redacción de Deportes de Diario de Jerez lleva varios años involucrada en este apasionante viaje, pues a nadie escapa a estas alturas la estrecha conexión que vincula a nuestra ciudad con Inglaterra, derivada del centenario comercio de exportación del vino a las Islas Británicas, por lo que intuíamos que Jerez debió jugar un papel significativo en este proceso. Fruto de esta labor, en 2018 vio la luz la identificación del Jerez Cricket Club como la primera entidad organizada que practicó el fútbol en España, allá por noviembre de 1870. O al menos eso se creía.

Y es que más recientemente, en abril de este mismo año, una noticia del diario Gibraltar Chronicle and Commercial Intelligencer fechada el 22 de febrero de 1869 daba cuenta de una reunión deportiva celebrada en Jerez nueve días antes y que estuvo conformada por sendas partidas de críquet y fútbol, lo que en consecuencia atrasaba en más de un año la fecha de tan trascendental acontecimiento, de tal forma que este partido se convirtió en el primero documentado en la historia del fútbol español.

Walter J. Buck, uno de los ingleses que jugó el primer partido en Jerez.

Primera pieza

A este respecto, en el artículo No, no era rugby, era fútbol en Jerez ya se detallaba que la reseña era sumamente importante, puesto que facilitaba la lista de los once jugadores que intervinieron por cada bando, esto es, del Jerez Cricket Club y del equipo de marineros del buque H.M.S. Endymion de la Royal Navy inglesa atracado en el puerto de Cádiz, lo que demostraba ya de manera definitiva que el fútbol que se practicaba en la capital del vino en la segunda mitad del siglo XIX era foot-ball association y no rugby. El resultado del encuentro fue de cero goles a uno a favor de los británicos, siendo por ello sus protagonistas los primeros futbolistas identificados en la historia de nuestro fútbol.

Sin embargo, aún faltaba una importante pieza por encontrar para completar tan enrevesado puzle, y esta no era otra que la primera mención a un encuentro de fútbol celebrado en España pero publicada por algún medio nacional, lógicamente en castellano. Porque hasta este momento, como acabamos de comprobar, la reseña más antigua correspondía a la redactada en inglés por el citado diario gibraltarense, mientras que los periódicos, revistas y libros de nuestro país recogían alusiones previas al foot-ball, pero únicamente sobre el que se practicaba en Inglaterra.

Por lo tanto, era necesario localizar dicha referencia, puesto que en sí misma constituiría uno de los documentos de mayor valor histórico para el fútbol español y que merecería ser expuesto en el Museo de la Real Federación Española, esto es, el primer testimonio escrito en nuestra lengua que dejara constancia sobre la práctica del balompié en España.

Volumen del Guadalete de 1869 en el que aparece la primera referencia a un partido de fútbol en español.

Fuentes periodísticas locales

La búsqueda comenzó acudiendo a las fuentes periodísticas locales, pues en ellas, dada su mayor cercanía a la vida de la ciudad, podría encontrarse información más abundante y detallada referida a la jornada deportiva de aquel 13 de febrero de 1869. En ese momento, el principal rotativo jerezano de información generalista era el diario El Guadalete: Periódico Político y Literario (1852-1936), de ideología monárquica y conservadora. Sin embargo, en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal Central de Jerez no se conservan ejemplares del año 1869 en concreto, por lo que la Biblioteca Provincial de Cádiz se convirtió en el siguiente punto de partida. Allí, su consulta sí está disponible y su personal se mostró sensible y receptivo en todo momento, facilitando notablemente la labor de investigación. Pero allí solo se pudo comprobar que El Guadalete no recogió ninguna crónica o reseña sobre dicho encuentro, por lo que la noticia del Gibraltar Chronicle del 22 de febrero de 1869 sigue constituyendo la partida de nacimiento del fútbol español. Y es que tras revisar los años anteriores, en ellos no aparece la palabra foot-ball, por lo que tenemos la certeza de que 1869 es efectivamente la fecha inicial del balompié en España.

Plano general de Jerez del siglo XIX con la ubicación del Hipódromo de Caulina en los terrenos de actual Circuito de Jerez.

Nueva cita en el Hipódromo de Caulina

No obstante, tras continuar estudiando las páginas del periódico, unos días más tarde, exactamente el 27 de febrero de 1869, sí aparece que tuvo lugar una nueva reunión deportiva entre los mismos contendientes, es decir, Jerez Cricket Club y la tripulación del barco inglés. En esta ocasión, El Guadalete sí publicó una pequeña crónica cuyo texto comienza describiendo el escenario -el Hipódromo de Caulina, confirmando de paso nuestra suposición previa- y la selecta concurrencia que acudió al evento, así como el almuerzo que se celebró tras la partida de críquet que lo abría, como había sucedido la vez anterior. Y finalizado este intermedio llegó también el turno del fútbol, momento que describe así el redactor de la noticia: "Después empezó la partida del 'foot-ball', sumamente animada, en la que hubo alguna que otra contusión de poca importancia".

Contenido íntegro de la noticia publicada en el Guadalete.

La reseña

Es cierto que la reseña fue demasiado escueta y no suministraba mucha más información sobre cómo se desarrolló este juego, aunque debemos tener en cuenta que en este periodo el deporte era una actividad todavía incipiente y practicado casi en exclusiva por una minoría perteneciente a las clases más acomodadas. Por esta razón, los periódicos de la época, que solían contar con solo cuatro hojas, no contaban con secciones dedicadas específicamente al sport y no hacían un seguimiento continuado de las competiciones sino que, por el contrario, las noticias solían aparecer de manera esporádica como sueltos, o se insertaban en las secciones de 'Crónica Local' o de 'Sociedad', ya que los encuentros deportivos constituían verdaderos momentos para la reunión y el esparcimiento de estas élites, integradas por miembros de la burguesía vinatera y de la colonia inglesa local. Además, los conocimientos deportivos de los que podían disponer los periodistas locales por entonces distaban mucho de los que atesoraban los experimentados redactores ingleses, lo que explica las diferencias entre la breve crónica española y la inglesa, más rica en detalles. Pero, a pesar de la parquedad en los datos proporcionados por el redactor, el documento hallado tiene un peso histórico que resulta excepcional: la evidencia escrita más antigua en español sobre un partido de fútbol jugado en nuestra nación.

Litografía de una de las jugadas del partido que enfrentó al Barnes FC y al Richmond FC en 1863, el primero de la historia en Inglaterra. / National Geographic

Tres partidos documentados

Estos relevantes descubrimientos vienen a reafirmar el privilegiado y preeminente papel desempeñado por Jerez de la Frontera y, en concreto, por su club de críquet en todo este proceso. El Gibraltar Chronicle proporcionó el instante preciso en que el fútbol daba sus primeros pasos en España, a lo que se unen el segundo encuentro ahora registrado y aquel célebre del 1 de noviembre de 1870, por lo que ya son tres los partidos de fútbol documentados en nuestra ciudad antes que en cualquier otra. Y a ello sumamos también la identificación del primer club que práctico el foot-ball y el texto en español más antiguo sobre un juego de balompié disputado en nuestro país.

Así las cosas, lo que antes parecía anecdótico, va cobrando cada vez tintes de mayor consistencia. Y ahora llega el momento de que nuestras autoridades e instituciones reconozcan públicamente lo que la documentación demuestra y pongan en valor todo este rico bagaje cultural y patrimonial. A modo de sugerencia, podría colocarse una placa o hito conmemorativo en la entrada del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, pues en lo que actualmente es su aparcamiento se ubicaba el Hipódromo de Caulina, escenario del primer partido en la historia del fútbol español, rotularse una calle de la ciudad como 'Cuna del fútbol español', organizar recreaciones históricas anuales de dicho partido con vestimentas y materiales de la época y realizarse conferencias, entre otras tantas acciones divulgativas.