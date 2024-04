En las páginas 38 y 39 del libro Breve historia del fútbol en Jerez: Luces y sombras del xerecismo (2018) y en relación a la controversia sobre si la partida de foot-ball de Jerez de 1870 hacía referencia en realidad al fútbol-asociación o al fútbol-rugby, postulábamos apoyados en diversas evidencias y razonamientos que dicho encuentro consistió sin duda en un partido de fútbol, es decir, el que se juega con balón redondo y sin el uso de las manos para desplazarlo o hacer placajes. Comentábamos también "que si analizamos detenidamente la reseña de 1870 veremos como en la misma se informaba sobre el juego del foot-ball de manera directa y sin más explicaciones ni presentaciones, lo que nos da a entender que pudo haberse practicado incluso con anterioridad", y que además "la digitalización de los fondos de las hemerotecas abre las puertas a que, en función de la rapidez en que se produzca este proceso, aparezcan nuevas citas referidas al foot-ball jerezano que refuercen aún más su posición como cuna del primer club de fútbol español", postura esta que nos acarreó no pocas críticas desde diversos sectores del balompié nacional al ser tildada de mera elucubración sin fundamento real.

Sin embargo, la realidad y los datos han terminado dándonos la razón a todos lo que defendemos que el Jerez Cricket Club fue la primera sociedad deportiva española que practicó el fútbol, pues es fútbol y no rugby lo que se jugó en aquel año de 1870. Y es que recientemente se ha dado a conocer, a través de la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional, un ejemplar del periódico gibraltareño Gibraltar Chronicle and Commercial Intelligencer cuyo contenido ha venido a confirmar nuestra tesis. Así, en su edición del 22 de febrero de 1869 aparece una crónica referida a un juego de críquet que tuvo lugar en Jerez el sábado día 13 de febrero de ese año y donde el Jerez Cricket Club se enfrentó a un equipo formado por oficiales del H.M.S. Endymion, buque de la Royal Navy británica que se encontraba atracado en el puerto de Cádiz, a partir de las 12:30 horas, pero donde además -y aquí viene lo realmente relevante- "un partido de fútbol puso fin a la jornada deportiva" (A game at football finished the day´s sport).

La trascendencia de esta noticia para la historia del balompié nacional es enorme por diferentes aspectos. En primer lugar, gracias a ella conocemos que cada equipo estaba formado por once jugadores, por lo que la modalidad de foot-ball practicado fue el association y no el rugby, pues este último implica la participación de quince integrantes. De este modo, se confirma ya sin género de dudas que Jerez fue la ciudad por la que el fútbol penetró en nuestro país y, por tanto y con todo derecho, que constituye la cuna del fútbol español. Esto no es una opinión o una creencia, es un hecho demostrado con pruebas irrefutables. Y en segundo lugar es muy importante porque retrasa la fecha de tan histórico acontecimiento en un año y nueve meses, aunque no se descarta que, visto lo visto, pueda verse nuevamente modificada a la luz de nuevos descubrimientos.

Esta reseña nos aporta así mismo información novedosa y mucho más precisa que la disponible con la noticia de 1870. Y es que ahora no se trata de una partida interna entre los miembros del propio Jerez Cricket Club, sino de un encuentro formal entre dos equipos diferentes de los que conocemos sus nombres. Además, sabemos que su duración fue de 80 minutos y que el resultado fue de cero goles a uno a favor de los marinos ingleses. Es decir, que nos hallamos ante el primer partido de fútbol reglado jugado en España, arrebatando dicha distinción al jugado el 16 de agosto de 1873 en la localidad onubense de Minas de Riotinto.

Es posible que, como la anterior ocasión, haya quienes puedan negar la evidencia y caer nuevamente en la tentación -demostrada errónea- de cuestionar en este caso la legitimidad de este partido de 1869 por ser anterior a la creación de la International Board en 1886. Pero debemos recordarles que la Federación Inglesa de Fútbol -la Football Association o F.A.- ya organizaba encuentros oficiales bajo el paraguas de su propio Reglamento desde 1863. De este modo, negar la validez del encuentro jerezano de 1869 sería negarla igualmente para el torneo de fútbol más antiguo del mundo -la FA Cup inglesa- o del reconocido como el primer partido internacional disputado en la historia, aquel Escocia-Inglaterra jugado el 30 de noviembre de 1872 en Glasgow y del que recientemente la FIFA conmemoró su 150 aniversario. Un auténtico disparate.

También es necesario destacar que en el periódico gibraltareño se facilita el listado completo de los jugadores que aquella mañana combinaron, como era costumbre en esa época, la práctica y disfrute del críquet y del foot-ball association, con lo que han quedado inmortalizados para la posteridad los nombres de esos primeros futbolistas conocidos que actuaron en España, integrantes obviamente del club más antiguo que existió en la historia de nuestro país, el Jerez Cricket Club. Este club contaba en sus filas con integrantes tanto españoles como de origen británico y, aunque curiosamente ese día solo participaron jugadores ingleses, muchos de ellos llevaban bastantes años afincados en la ciudad y otros habían incluso nacido en Jerez.

La relación de esos once pioneros, que junto a sus invitados disfrutaron a continuación de un lunch y que probablemente ignoraban que estaban siendo protagonistas de un hecho histórico, está formada por S.F. Rowland, J.P. Marks, P. Norman, C. Ivison, O. Davies, W.J. Buck, H. Davies, A. Williams, C. Creswell, J.N. Cooke y R. Creswell. A su vez, el día 4 de marzo de 1869 en ese mismo rotativo se comentaba que el evento resultó un éxito y que se repetiría próximamente, por lo que es posible que próximamente aparezcan nuevos datos al respecto que vayan conformando una visión todavía más amplia y continua del foot-ball jerezano en esta temprana fecha.

De todos modos, solo con este reciente descubrimiento es suficiente para que nuestra ciudad reciba de una vez por todas por parte de los organismos deportivos el reconocimiento oficial como la cuna del balompié español puesto que ha quedado constatado que el fútbol que se desarrollaba en Jerez en la segunda mitad del siglo XIX se regía por las reglas vigentes del football-association, es decir, era simple y llanamente, fútbol.