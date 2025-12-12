Doble cita para el CTM Jerez femenino de la Liga Iberdrola ante UCAM y Priego

Todos los equipos del CTM Jerez, tanto de las ligas nacionales como autonómicas, disputan partidos oficiales este fin de semana en unas jornadas complicadas y con un calendario apretado. Las féminas de la Liga Iberdrola tienen un doble compromiso, contra UCAM Cartagena y el Museo de la Almendra Francisco Morales (Priego de Córdoba) en un duro fin de semana ante dos rivales de la parte alta de la clasificación.

El equipo de División de Honor Nacional masculino recibe en casa al Portuense en su lucha por mantener la categoría en un partido que será clave para los intereses de los jerezanos. Por su parte, la escuadra de Primera Nacional se desplazará a Málaga con la intención de seguir con su buena marcha liguera, al igual que las féminas de Primera Nacional, que tienen la tercera concentración en Cártama.

En la Liga Andalucía, el Chematm para seguir en la parte alta de la clasificación deberá doblegar al Bahía de Cádiz y el Maxcolchón en su lucha por la permanencia se medirá al Portuense. En Súper Andaluza, el Mesón Alcazaba se desplazará hasta El Puerto para jugar contra el líder, el Plus Asesores se medirá al Tartessos y el Goframa también a El Puerto. El División de Honor Andaluza acudirá a Lebrija.