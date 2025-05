Emiliano Massarelli no entrenará al Baloncesto Xerez CD la próxima temporada

Emiliano Massarelli no continuará como técnico del Baloncesto Xerez CD femenino. El técnico y el club han llegado a un acuerdo para separar sus caminos tras no lograr el salto a la Liga Femenina 2 en la fase de ascenso que se disputó la pasada semana en Manresa y en la que la escuadra azulina no ganó ninguno de sus tres partidos ante La Salle (47-53), Manresa (60-56), cuadro anfitrión que terminó ascendiendo, y Lucentum (51-55). Las xerecistas llegaban con las máximas garantías tras finalizar primeras la liga regular y después de proclamarse campeonas de la Final Four del Grupo A celebrada en el Ruiz-Mateos.

La entidad xerecista ha anunciado, a través de un comunicado la decisión: "Desde el Xerez Club Deportivo Baloncesto queremos comunicar oficialmente que Emiliano Massarelli no continuará como entrenador del primer equipo femenino en la próxima temporada.

Tras una etapa de trabajo intenso, compromiso y dedicación, el club y Emiliano han decidido, de mutuo acuerdo, emprender caminos diferentes de cara al futuro. Queremos agradecerle sinceramente su entrega, profesionalidad y el papel fundamental que ha desempeñado en el crecimiento de nuestro proyecto deportivo. Su implicación ha contribuido al desarrollo de nuestras jugadoras y al impulso del baloncesto femenino en nuestra ciudad.

Le deseamos todo el éxito en sus futuros desafíos personales y profesionales y confiamos en que nuestros caminos puedan volver a cruzarse en el futuro. Gracias, Emiliano. Esta siempre será tu casa".

Ahora, se abre el casting para el banquillo azulino. El nuevo entrenador tendrá que asumir desde el primer momento el reto de lograr el ascenso, que será el objetivo que se marque la entidad de cara al próximo curso para culminar